PS Plus und PS Now: Sony verschenkt 15-Euro-Gutschein für Abo

Michael Söldner

Wer aktuell sein Abo für Playstation Plus oder Playstation Now verlängert bzw. neu abschließt, erhält 15 Euro Guthaben.

Vergrößern Zu einem 12-Monats-Abo für Playstation Plus oder Playstation Now gibt es aktuell einen 15-Euro-Gutschein. © playstation.com

Mit Playstation Plus und Playstation Now hat Sony zwei Abo-Dienste im Angebot, die für eine monatliche Zahlung unterschiedliche Möglichkeiten bieten: Playstation Plus erlaubt das gemeinsame Online-Spielen mit Freunden und bietet jeden Monat mehrere Gratis-Spiele, die für den Zeitraum des Abos behalten werden können. Playstation Now hingegen bietet die Möglichkeit zum Streamen zahlreicher Playstation-Spiele an unterschiedliche Endgeräte. Um die Attraktivität beider Abos zu erhöhen, hat Sony Playstation nun eine interessante Aktion gestartet: Wer bis zum 23. März ein 12-Monats-Abo für Playstation Plus oder Playstation Now abschließt, erhält einen Gutschein für den Playstation Store in Höhe von 15 Euro. Dabei ist es unerheblich, ob ein neues Abo abgeschlossen oder dessen Laufzeit um 12 weitere Monate verlängert wird.

Das gewährte Guthaben in Höhe von 15 Euro kann im Anschluss für weitere Spielekäufe im Playstation Store ausgegeben werden. Beide 12-Monats-Abos schlagen mit jeweils 59,99 Euro zu Buche. Zieht man davon den 15-Euro-Gutschein ab, so kostet die Mitgliedschaft nur noch 44,99 Euro. In Österreich verzichtet Sony auf den Gutschein, stattdessen zahlen Kunden für beide Abos 25 Prozent weniger und damit nur 44,99 Euro für jedes Abo. Nutzer aus der Schweiz können ebenfalls von der Aktion profitieren, sie erhalten beim Kauf einen Gutschein in Höhe von 18 Schweizer Franken.

Gutschein-Aktion für PS Plus und PS Now anschauen