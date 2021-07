PS Plus und Games with Gold: Die kostenlosen Spiele im August

Denise Bergert

Microsoft und Sony haben ihre kostenlosen Spiele für Playstation Plus und Xbox Games with Gold für August bekannt gegeben.

Vergrößern „Hunter’s Arena: Legends“ gratis für Playstation 5. © Mantisco

Auch im August versorgen Sony und Microsoft Playstation-Plus- und Xbox-Live-Abonnenten wieder mit kostenlosen Spielen . Folgende Titel stehen ab 3. August 2021 ohne zusätzliche Kosten für Playstation-Besitzer zum Download bereit:

„Hunter’s Arena: Legends“

„Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“

„Tennis World Tour 2“

Lediglich bei „Hunter‘s Arena: Legends“ handelt es sich um eine Playstation-5-Version, die beiden anderen Spiele sind Playstation-4-Fassungen, die jedoch auch per Abwärtskompatibilität auf der neuen Konsole gespielt werden können. Wer noch keine Playstation 5 besitzt, kann „Hunter‘s Arena: Legends“ auch als Playstation-4-Version herunterladen. Die drei Spiele stehen noch bis zum 6. September für Playstation-Plus-Abonnenten als Gratis-Download bereit.

Auf Gratis-Spiele können sich auch Xbox-Live-Abonnenten im August freuen. Am 1. August erscheint „Darksiders 3“ für die Xbox One. Xbox-360-Besitzer bekommen „Lost Planet 3“. Am 16. August folgen dann „Yooka-Laylee“ für die Xbox One und „Garou: Mark of the Wolves“ für die Xbox 360.