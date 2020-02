PS Plus & Xbox Live Gold: Die Gratis-Spiele im März

Michael Söldner

Abonnenten von Xbox Live Gold und Playstation Plus erwarten im März wieder zahlreiche Gratis-Games.

Vergrößern Playstation Plus und Xbox Live Gold buhlen um die Gunst der Spieler. © playstation.com

Mit ihren Abo-Diensten Xbox Live Gold und Playstation Plus bieten Microsoft und Sony zahlenden Spielern jeden Monat neue Gratis-Games. Nun haben beide Hersteller ihr Lineup für den März 2020 verraten. Wer ein Abo für Xbox Live Gold oder den Xbox Game Pass Ultimate besitzt, kann sich im März gleich vier neue Gratis-Spiele herunterladen. Ab dem 1. März steht das in Episoden veröffentlichte Point-and-Click-Adventure Batman: The Enemy Within - The Complete Season zum Download bereit. Ab dem 16. März kommt der Plattformer Shantae: Half-Genie Hero hinzu. Durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One lässt sich in der ersten März-Hälfte das Action-Adventure Castlevania: Lords of Shadow 2 aus der Ära der Xbox 360 spielen. In der zweiten März-Hälfte steht hingegen Sonic Generations zum Download bereit.

Sony hingegen spendiert Mitgliedern von Playstation Plus ab dem 3. März das Action-Adventure Shadow of the Colossus sowie den Plattformer Sonic Forces. Als Bonus dürfen Plus-Mitglieder den Multiplayer-Shooter Predator: Hunting Grounds an Wochenende um den 27. März gratis ausprobieren. Der Ego-Shooter soll erst am 24. April 2020 für PS4 und Windows erscheinen. Bis zum 2. März stehen zudem die Plus-Spiele aus dem Vormonat zum Download bereit. Dabei handelt es sich um die Ego-Shooter-Sammlung BioShock: The Collection, die Alltagssimulation The Sims 4 sowie den nur per Playstation VR spielbaren Multiplayer-Shooter Firewall Zero Hour.

Xbox Series X mit 12-Teraflops-GPU & weitere Infos



Playstation 5: Alles zur Hardware-Power, DualShock5 und Raytracing