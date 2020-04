PEAQ, KOENIC, OK. & ISY: Die Eigenmarken von Mediamarkt zu Schnäppchenpreisen

René Resch

Die bekannten Eigenmarken PEAQ, KOENIC, OK. und ISY von Mediamarkt machen der Konkurrenz ordentlich Dampf und Sie als Kunde können deutlich sparen. Alle Infos sowie tolle Angebote zu den Eigenmarken finden Sie in diesem Artikel.

Die Eigenmarken von Mediamarkt und Saturn KOENIC, ISY, PEAQ und OK. zählen schon jetzt mehr als 400 Produkte in Ihrem Sortiment und werden seit geraumer Zeit bereits online sowie in den Märkten vertrieben. Bei den Marken handelt es sich meist um günstigere Produkt-Alternativen oder Konkurrenzprodukte zu bekannten und teureren Herstellern. Als Kunde lässt sich mit den Eigenmarken vor allem ordentlich Geld sparen. Die vier verschiedenen Marken decken dabei viele Bereiche wie etwa Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Elektronikzubehör ab. Bei Geräten wie Notebooks, Monitoren, TVs und mehr kommt die Qualität trotzdem nicht zu kurz. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die vier Eigenmarken von Mediamarkt und deren jeweiligen Produkte vor.

PEAQ

Die Marke PEAQ umfasst Artikel aus der Unterhaltungselektronik, Kommunikation sowie IT-Produkte. Darunter Wireless Soundsysteme, HiFi-Anlagen, Bluetooth-Lautsprecher, DAB+ Radios, Internetradios, Telefone und Einsteiger-Handys, Monitore sowie großen UHD-Smart-TVs. PEAQ versteht sich dabei nicht als Günstig-Marke, sondern spricht eher die etwas gehobenen Bedürfnisse an. Seit Anfang 2020 gibt es bei Mediamarkt auch Notebooks der Marke Peaq, diese werden von dem bekannten Hersteller Trekstor hergestellt.



PEAQ PPA 301 BT-B

Bluetooth-Lautsprecher, Schwarz

für 34,99 Euro



PEAQ PET 100-H232T

Tablet, 32 GB, 10,1 Zoll, Schwarz

für 99,99 Euro

PEAQ PMO Slim S270

27 Zoll, Full-HD Monitor, 5 ms Reaktionszeit, 60 Hz

für 179 Euro

PEAQ PDR 360 BT-B

DAB+ Internetradio, Schwarz/Grau

für 189 Euro



PEAQ Classic C150 (I38256DT)

Notebook mit 15,6 Zoll, Core i3, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel HD 5500

für 379,99 Euro

ISY

Die Eigenmarke ISY bietet Kunden ein breit gefächertes Portfolio aus Elektronik- und Zubehör-Artikel. Dazu zählen Produkte wie Powerbanks, Kopfhörer, Uhren und Wetterstationen, LED und Halogen-Artikel, Kabel sowie Zubehör für Smartphones, Tablets, Computer und Notebooks, Gaming, Kameras und mehr.

ISY IMW-501

Funkmaus, Schwarz

für 6,99 Euro



ISY IUC-3000

USB auf USB-C Datenkabel/Ladekabel

für 9,99 Euro



ISY IBH-2100-BK

Kopfhörer, Schwarz

für 19,99 Euro



ISY IDE 3100

Tastatur + Maus, Schwarz

für 24,99 Euro



ISY ILG-5000

LED Streifen, 16 verschiedene Farben einschließlich weiß auswählbar

für 29,99 Euro

KOENIC

Das Produktportfolio der Marke KOENIC besteht aus Produkten der Kategorie "weißen Waren", sprich Haushaltsartikeln wie Waschmaschinen, Kühlschränke, Mikrowellen, Wasserkocher, Staubsauger aber auch Haartrockner sowie weitere Groß- und Kleingeräte aus dem Haushaltsbereich.



KOENIC KCG 205

Kontaktgrill

für 69,99 Euro



KOENIC KMW 2221 B

Mikrowelle (700 Watt)

für 69,99 Euro

KOENIC KVC 3221 A

Staubsauger, maximale Leistung: 700 Watt, Weiß/Blau)

für 74,99 Euro

KOENIC KRVC 2320 RC

Staubwischroboter

für 159,99 Euro



KOENIC KFK 45411 A2 NF

Kühlgefrierkombination (A++, 228 kWh/Jahr, 1780 mm, Edelstahl)

für 399,99 Euro

OK.

Mediamarkts und Saturns Eigenmarke OK. bietet den Kunden ein vielfältiges Produktportfolio bestehend aus Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik. Die Produkte bieten dabei eine solide Qualität zu häufig sehr günstigen Preisen. Die Marken KOENIC, PEAQ und ISY heben sich von dem Sortiment von OK. deutlich ab – OK. will für die meisten Lebenslagen die perfekten Einstiegsgeräte zum kleinstmöglichen Preis bieten und umfasst dabei auch die größte Produktvielfalt aus Bereichen wie Audio, HiFi, Mobil, Beauty und Wellness sowie Kids. Den größten Teil des Sortiments nimmt aber der Haushalts- und TV-Bereich ein. Vom günstigen Senioren-Handy bis Schnäppchen-TV - hier finden Sie die günstigsten Preise.



OK. OMP 50

Seniorenhandy

für 25 Euro



OK. OVC 3115 A

Staubsauger, maximale Leistung: 800 Watt, Rot/Schwarz)

für 52,99 Euro

OK. OCS 100BT-B

Soundbar Schwarz

für 59,99 Euro



OK. ODL 40750FS-TB

LED-TV (Flat, 40 Zoll, 101 cm, Full-HD, Linux)

für 179,99 Euro



OK. OWM 15012 A2

Waschmaschine (5 kg, 1000 U/Min.)

für 199,99 Euro



Lohnt sich der Kauf der Mediamarkt-Eigenmarken?

Vergleichen lohnt sich hier allemal, gegenüber der großen Marken-Konkurrenz, können Sie bei den Eigenmarken PEAQ, ISY und KOENIC bei vergleichbaren Geräten mindestens 10 Prozent des Preises sparen. Wie bereits erwähnt kommen die Geräte dabei zum Teil sogar von bekannten Herstellern und werden dann von Mediamarkt unter dem Eigenmarkenlabel verkauft. Bei der Günstig-Eigenmarke OK. lässt sich sogar oftmals noch mehr sparen. Von daher: es muss beispielsweise nicht immer das teure TV-Gerät oder Notebook des Markenhersteller sein, als Zweit- oder Dritt-Gerät reicht oft auch das günstige Eigenmarkenprodukt von Mediamarkt. Und auch im Haushalt kann vom Toaster bis zur Waschmaschine ein günstiger und trotzdem solider Ersatz gefunden werden.



