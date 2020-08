PDF.new von Adobe erzeugt gratis PDFs im Browser

Panagiotis Kolokythas

Adobe und Google bieten einen schnellen Weg, um im Browser neue PDFs zu erstellen. Die neue New-Domain kann noch mehr.

Vergrößern Über whats.new sind viele Browser-Shortcuts verfügbar © Google

Google hatte die new-Top-Level-Domain im vergangenen Jahr gestartet, um vor allem Business-Anwendern einen schnellen und einfachen Weg anzubieten, gängige Probleme direkt im Browser zu lösen. Das Angebot an solchen New-Domains ist laut aktuellen Angaben von Google auf mittlerweile über 200 angestiegen. Zeit um für etwas mehr Übersicht in dem wachsenden Angebot zu sorgen: Nach Eingabe von whats.new in der Adresszeile des Browsers erhalten die Nutzer nun eine Übersicht aller verfügbaren Dienste über Domains mit der Endung ".new".

Letztendlich handelt es sich bei ".new"-Domains um Weiterleitungen auf Websites, die nach Ansicht von Google einen nützlichen Dienst anbieten. ".new-Links sind Verknüpfungen zu Ihren Lieblingsaktionen auf den Websites, die Sie lieben", heißt es hierzu seitens Google.

Zu den Angeboten gehört pdf.new: Will ein Nutzer beispielsweise aus einem Word-Dokument ein PDF erstellen, dann muss er nur pdf.new in der Browser-Adresszeile eingeben. Er wird dann automatisch auf einen kostenlosen Adobe-Online-Dienst weitergeleitet. Hier können per Drag & Drop beliebige Office- oder Bilder-Dateien in den Browser gezogen werden und werden dann von dem Adobe-Dienst binnen Sekunden in ein PDF-Dokument umgewandelt, welches dann lokal heruntergeladen werden kann.

Über Compresspdf.new bietet Adobe auch eine Möglichkeit an, existierende PDFs zu komprimieren. Über Jpgtopdf.new können JPG-Bilddateien schneller ins PDF-Format konvertiert werden.



Eine Liste aller existierenden .New-Shortcuts finden Sie auf dieser Seite bei Google. Zu den nützlichen Kürzeln gehören etwa: