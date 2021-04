PCWELT Oster-Aktion 2021: Tipard Video Converter Ultimate (1 Jahr) heute gratis

Panagiotis Kolokythas

Bis zum 11. April schenken wir Ihnen jeden Tag eine tolle Vollversion. Es lohnt sich also, hier täglich vorbeizuschauen.

Vergrößern PC-WELT schenkt Ihnen in der Osterzeit jeden Tag eine neue Vollversion. © fotolia / drubig-photo

Während der Oster-Zeit schenken wir Ihnen im Rahmen der PC-WELT Osteraktion (promoted by Backforce One) täglich vom 29. März bis 11. April eine Vollversion. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie jeden Tag Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an zwölf Tagen damit zwölf tolle Programme oder Angebote!

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen.

Die Vollversion am 7. April 2021: Tipard Video Converter Ultimate (1 Jahr)

Der Tipard Video Converter Ultimate bietet Ihnen eine professionelle Rundumlösung für Medien-Umwandlungen. Sie können nahezu jedes Video konvertieren und DVDs umwandeln. Den Formaten sind dabei fast keine Grenzen gesetzt: MP4, FLV, MKV, MOV, AVI, WMV, 4K Ultra Videos (4KH.265/HEVC Video(*.mp4) /4K H.264 FLV Video (*.flv)) lassen sich in 4K/1080p HD Video und weitere beliebte Formate wie MTS, TS, MP4, AVI, MOV, M4V, WMV, MKV, FLV usw. umwandeln.



Hier können Sie die Vollversion des Tages herunterladen

So geht's los: Die Jahreslizenz für den Video Converter erhalten Sie nach einer Registrierung auf der Aktionsseite https://www.tipard.de/blog/za_pcweltvcu_re8/ . Geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie anschließend auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit der Seriennummer. Sollte diese E-Mail nicht innerhalb von fünf Minuten eintreffen, kontrollieren Sie bitte auch Ihren SPAM-Ordner!

Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

Hier können Sie die Vollversion des Tages herunterladen

WICHTIGER HINWEIS: Sollte nach einem Klick auf den Link der Bildschirm grau und sich das Info-Fenster zur Vollversion nicht öffnen, dann könnte es daran liegen, dass unter Firefox die Funktion "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" in den Einstellungen auf "Immer" geschaltet wurde. Um das Problem zu beheben, klicken Sie in der Adressleiste auf das "Schutzschild"-Icon und klicken anschließend auf den Button "Schutz für diese Seite deaktivieren". Alternativ öffnen Sie die Firefox-Einstellungen, wechseln hier in den Bereich "Datenschutz & Sicherheit". Unter "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" können Sie nun per "Ausnahmen" die Website von pcwelt.de der Ausnahmeliste hinzufügen oder alternativ "Nur in privaten Fenstern aktivieren" auswählen, wodurch diese Funktion dann nur im privaten Surfmodus aktiv ist.