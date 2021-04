PCWELT Oster-Aktion 2021: Save.tv XL jetzt 2 Monate kostenlos testen

Panagiotis Kolokythas

Bis zum 11. April schenken wir Ihnen jeden Tag eine tolle Vollversion oder machen Ihnen ein tolles Angebot. Es lohnt sich also vorbeizuschauen.

Vergrößern PC-WELT schenkt Ihnen in der Osterzeit jeden Tag eine neue Vollversion oder macht Ihnen ein attraktives Angebot! © fotolia / drubig-photo

Während der Oster-Zeit schenken wir Ihnen im Rahmen der PC-WELT Osteraktion (promoted by Backforce One) täglich vom 29. März bis 11. April eine Vollversion oder machen Ihnen ein attraktives Angebot. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie jeden Tag Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an zwölf Tagen damit zwölf tolle Programme oder Angebote!

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen.

Das Oster-Angebot am 10. April 2021: Save.TV – Ihr Online-TV-Recorder - 2 Monate gratis + 40-Prozent-Rabatt



Machen Sie sich unabhängig von TV-Sendezeiten. Mit dem Online-Recorder Save.TV nehmen Sie Ihre persönlichen Highlights aus dem deutschen Fernsehen jetzt einfach ganz bequem auf und sehen Sie dann an, wann und wo Sie wollen. Dabei können Sie aus aktuell über 40 TV-Sendern wählen und sich Ihr individuelles Videoarchiv mit zigtausenden TV-Filmen, Serien, Dokus und vielem mehr füllen. Dank der unbegrenzten Aufnahmespeicher können Sie so viele Folgen Ihrer Lieblingsserie, Filme oder auch TV-Shows aufnehmen, wie Sie wollen. Danach stehen Ihnen die Aufnahmen 100 Tage zum Stream oder Download zur Verfügung.

Hier erhalten Sie das attraktive Save.tv-Osterangebot

Leser der PC-WELT können jetzt 2 Monate kostenlos in den Genuss des Save.TV XL-Pakets kommen. Überzeugt Sie Save.TV wie erwartet, nutzen Sie den Online-TV-Recorder mit satten 40% Rabatt für nur 5,99€ monatlich einfach weiter. Eine Kündigung ist bis zum letzten Tag der Testphase möglich.

Hier erhalten Sie das attraktive Save.tv-Osterangebot

WICHTIGER HINWEIS: Sollte nach einem Klick auf den Link der Bildschirm grau und sich das Info-Fenster zur Vollversion nicht öffnen, dann könnte es daran liegen, dass unter Firefox die Funktion "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" in den Einstellungen auf "Immer" geschaltet wurde. Um das Problem zu beheben, klicken Sie in der Adressleiste auf das "Schutzschild"-Icon und klicken anschließend auf den Button "Schutz für diese Seite deaktivieren". Alternativ öffnen Sie die Firefox-Einstellungen, wechseln hier in den Bereich "Datenschutz & Sicherheit". Unter "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" können Sie nun per "Ausnahmen" die Website von pcwelt.de der Ausnahmeliste hinzufügen oder alternativ "Nur in privaten Fenstern aktivieren" auswählen, wodurch diese Funktion dann nur im privaten Surfmodus aktiv ist.