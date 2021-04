PCWELT Oster-Aktion 2021: Audials One 2021 Edition nur heute gratis

Panagiotis Kolokythas

Während der Oster-Zeit schenken wir Ihnen im Rahmen der PC-WELT Osteraktion (promoted by Backforce One) täglich vom 29. März bis 11. April eine Vollversion. Jeden Tag, auch an den Wochenenden und über die Feiertage! Ein weiterer, guter Grund also, um täglich auf pcwelt.de vorbeizuschauen. In der Zeit erhalten Sie jeden Tag Software für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Insgesamt erwarten Sie an zwölf Tagen damit zwölf tolle Programme oder Angebote!

Wichtig: Die jeweilige Oster-Vollversion des Tages lässt sich immer nur am entsprechenden Kalendertag herunterladen.

Die Vollversion am 2. April 2021: Audials One 2021 Edition

Die Audials One Edition ist eine Auskopplung des Flaggschiffs Audials One. Finde Musikstücke aus Musikvideo-Plattformen oder Online-Radios und speichere sie schnell und in höchster Qualität als MP3, AAC oder WMA mit bis zu 320 kBit/s - automatisch mit Liedtext und perfekt getaggt. Die starke Musikverwaltung organisiert auch eine riesige Songsammlung. Durchstöbere außerdem mehr als eine Million Podcasts, alle deutschen TV-Sender aus dem Internet sowie 100 internationale Live-TV-Streams und Dutzende der besten Musik-TV-Sender.



So geht's los: Installieren Sie die Audials One Edition. Nach Eingabe Ihres Namens und Erstellung eines kostenlosen Audials-Kontos können Sie die Vollversion ohne Eingabe eines Lizenzschlüssels uneingeschränkt nutzen.

Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.

WICHTIGER HINWEIS: Sollte nach einem Klick auf den Link der Bildschirm grau und sich das Info-Fenster zur Vollversion nicht öffnen, dann könnte es daran liegen, dass unter Firefox die Funktion "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" in den Einstellungen auf "Immer" geschaltet wurde. Um das Problem zu beheben, klicken Sie in der Adressleiste auf das "Schutzschild"-Icon und klicken anschließend auf den Button "Schutz für diese Seite deaktivieren". Alternativ öffnen Sie die Firefox-Einstellungen, wechseln hier in den Bereich "Datenschutz & Sicherheit". Unter "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" können Sie nun per "Ausnahmen" die Website von pcwelt.de der Ausnahmeliste hinzufügen oder alternativ "Nur in privaten Fenstern aktivieren" auswählen, wodurch diese Funktion dann nur im privaten Surfmodus aktiv ist.

Die Vollversion am 1. April 2021: Ashampoo Photo Optimizer 7

Das Geheimnis des neuen Photo Optimizers liegt in seiner fantastischen Bildoptimierung. Dazu wird das Bild exakt analysiert, um mögliche Schwachpunkte zu finden. Ob blasse Farben, falsche Belichtung oder unpassende Farbtemperatur – der Algorithmus vom Photo Optimizer findet sie alle! Zum ersten Mal werden Weißabgleich und Kontrastspreizung automatisch mit erledigt! Nach der Analyse erschafft die Optimierung Ihre Bilder neu – strahlend, kräftig und genau so, wie ein gutes Foto sein sollte. Lassen Sie sich überzeugen und schenken Sie Ihren Bildern neuen Glanz! So geht's los: Während der Installation werden Sie zu einer Produktregistrierungsseite weitergeleitet und aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, um einen gültigen Lizenzschlüssel zu erhalten. Füllen Sie einfach die erforderlichen Informationen aus. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail mit Ihrem Lizenzschlüssel. Sobald Sie diese erhalten haben, geben Sie einfach Ihren Schlüssel ein und fahren Sie mit der Installation fort.

Die Vollversion am 31. März 2021: Ashampoo Backup 2021

Wer jemals vor einem schwarzen Bildschirm saß, weil Windows nicht startete, weiß um den immensen Wert eines Backups. Dabei kann Datensicherheit so einfach sein! Ein Backup ist die einzige Rettung vor drohendem Datenverlust, wie er bei Ransomware, defekten Betriebssystemen oder Festplatten-Problemen vorkommt. Ashampoo Backup 2021 bietet die denkbar einfachste Rettung Ihrer Daten. Diese Backup Software ermöglicht das Sichern und Wiederherstellen ganzer Partitionen, mit nur wenigen Klicks. Erleben Sie automatische Datensicherung und problemlose Wiederherstellung über ein programmeigenes Notfall-System! So geht's los: Während der Installation werden Sie zu einer Produktregistrierungsseite weitergeleitet und aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, um einen gültigen Lizenzschlüssel zu erhalten. Füllen Sie einfach die erforderlichen Informationen aus. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail mit Ihrem Lizenzschlüssel. Sobald Sie diese erhalten haben, geben Sie einfach Ihren Schlüssel ein und fahren Sie mit der Installation fort.

Die Vollversion am 30. März 2021: Steganos Privacy Suite 21

Die Steganos Privacy Suite 21 kombiniert die prämierten Steganos-Sicherheitsprogramme Steganos Safe und Steganos Passwort-Manager. Dank übersichtlicher Menüführung verschlüsseln Sie sensible Daten wie Geschäftsberichte, TAN-Listen oder Urlaubsfotos komfortabel per Knopfdruck – auf dem PC, im Netzwerk, unterwegs und in der Cloud. Passwörter für sämtliche Online-Accounts werden automatisch erstellt, verwaltet und eingetragen, egal ob am Computer, Tablet oder Smartphone. So geht's los: Für die Aktivierung wird ein mySteganos-Account benötigt. Falls Sie noch nicht über einen verfügen, kann dieser hier erstellt werden: https://my.steganos.com/account/signup/ . Um die erhaltene Seriennummer zu aktivieren, loggen Sie sich bitte im Browser in den mySteganos-Account ein ( https://my.steganos.com/account/login/ ). In der Produktübersicht klicken Sie anschließend bei "Steganos Privacy Suite" auf "Seriennummer eingeben" und geben dann Ihre Seriennummer ein. Beim ersten Start des Programms erscheint ein Fenster mit dem Login. Hier geben Sie nun bitte die E-Mail-Adresse und das Passwort für Ihren mySteganos-Account ein. Anschließend ist das Programm aktiviert.







Die Vollversion am 29. März 2021: Ashampoo WinOptimizer 2021

Ashampoo WinOptimizer 2021 beschleunigt und reinigt Windows und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Mit dem Tool stehen gleich 23 Module zur Verfügung, welche die Systemleistung steigern und Windows anpassen können. Das Programm analysiert das Betriebssystem und die Hardware, löscht und verschlüsselt Daten oder stellt sie wieder her. So geht's los: Während der Installation werden Sie zu einer Produktregistrierungsseite weitergeleitet und aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse anzugeben, um einen gültigen Lizenzschlüssel zu erhalten. Füllen Sie einfach die erforderlichen Informationen aus. Sie erhalten dann eine Bestätigungsmail mit Ihrem Lizenzschlüssel. Sobald Sie diese erhalten haben, geben Sie einfach Ihren Schlüssel ein und fahren Sie mit der Installation fort. Die Software sollte noch am selben Tag gespeichert und registriert werden. Ein Anspruch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht vorgesehen.