PCI-Express 6.0: Spezifikationen für Standard festgelegt

Michael Söldner

Die PCI-SIG hat den Entwurf für PCI-Express 6.0 finalisiert. Bis zum Marktstart dürfte es aber noch Jahre dauern.

Vergrößern PCI-Express 6.0 soll erneut den Datendurchsatz verdoppeln. © wikipedia.org

Mit PCI-Express 4.0 wurde 2017 ein Standard eingeführt, der so langsam bei Grafikkarten und SSDs in Fahrt kommt. Zuerst mussten jedoch die Prozessoren von Intel und AMD an den Standard angepasst werden. Im Jahr 2019 wurde bereits PCI-Express 5.0 verabschiedet. Nun hat die für den Standard PCI-Express zuständige PCI-SIG den finalen Entwurf von PCI-Express 6.0 veröffentlicht. Darin werden die endgültigen Spezifikationen festgelegt, die Unternehmen für die Entwicklung erster Produkte nutzen können. Zwar fehlen in der aktuellen Version 0.9 noch einige Feinheiten, in Version 1.0 sollen jedoch die letzten Anpassungen folgen, dann werde es keine funktionalen Änderungen mehr an diesem neuen Standard geben. Ziel der Entwicklung von PCI-Express 6.0 war einmal mehr eine Verdoppelung der Datenrate im Vergleich zu PCI-Express 5.0.

Dieses Ziel wurde laut einer Pressemitteilung der PCI-SIG auch erreicht: PCI-Express 6.0 kann eine Transferrate von 64 GT/s erreichen. Werden 16 Lanes kombiniert, ergeben sich sagenhafte 256 GB pro Sekunde. Bei PCI-Express stellten 128 GB pro Sekunde noch das Maximum dar. Möglich wurde dieser Anstieg durch mehrere Techniken. Im Fokus steht dabei eine Übertragung durch eine vierstufige Pulsamplitudenmodulation. Dadurch können pro Transfer zwei Bit statt nur einem Bit übertragen werden. Im Gegenzug steigt jedoch auch die Fehleranfälligkeit an. Als Reaktion darauf musste eine neue Fehlerkorrektur in den Standard eingeführt werden. Dennoch sei PCI-Express 6.0 voll abwärtskompatibel. Wer also weiterhin alte Geräte mit PCI-Express 3, 4 oder 5 einsetzen möchte, darf dies tun. Bis es erste Produkte mit dem neuen Standard gibt, könnte es noch Jahre dauern. Für PCI-Express 5.0 soll der Startschuss erst Mitte 2022 fallen. Erst danach sollen Boards, Prozessoren und SSDs den neuen Standard unterstützen.



