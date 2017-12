PC-WELT wünscht Ihnen ein frohes Fest. Wir berichten auch zwischen Weihnachten und Neujahr tagesaktuell aus der IT-WELT.

Vergrößern PC-WELT wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten. Das Bild zeigt den Weihnachtsbaum im IDG-Verlagsgebäude.

Die PC-WELT-Redaktion wünscht Ihnen ein frohes und besinnliches Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Genießen Sie die freien Tage mit Ihrer Familie und erholen Sie sich vom Stress des Arbeitsalltags.

PC-WELT an den Weihnachtsfeiertagen: 24., 25. und 26.12.2017

Falls Sie auch über die Weihnachtsfeiertage Lust auf Internet, PC, Windows, Linux, Hardware, Software, Apps, Smartphones und Tablets haben haben – kein Problem. Wir stellen an Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachts-Feiertag spannende IT-Ratgeber online. Mit Tipps und Tricks und Hintergrundinformationen. Zur gemütlichen Lektüre mit einem Glas Glühwein in der Hand. Ganz ohne Zeitdruck.



27. bis 29. Dezember 2017

In der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester berichten wir wie gewohnt über die Neuigkeiten aus der Welt der Bits & Bytes. Mit News, Tipps und Ratgebern. Auf pcwelt.de und auf unserer Facebook-Seite und auf Twitter.



30.12., Silvester und Neujahr: 31.12.2017 und 1.1.2018

Zum Jahreswechsel gilt die gleiche Ansage wie zu den Weihnachtsfeiertagen: Falls Sie Lust auf tiefergehende IT-Informationen haben, dann stöbern Sie einfach in den Ratgebern, wie wir am 30.12. und 31.12.2017 und am 1.1.2018 online stellen.

Start in das Jahr 2018

Ab dem 2. Januar 2018 sind wir dann wieder wie gewohnt mit unserer kompletten Berichterstattung für Sie da.

