PC-WELT Xmas-Kalender am 16.12.: VideoProc Converter heute gratis

Der PC-WELT Xmas-Vollversions-Kalender ( promoted by Backforce ) hat bereits viele, viele Jahre Tradition: Auch in diesem Jahr finden Sie täglich vom 1. bis zum 24. Dezember 2021 bei uns eine (manchmal auch mehrere) neue, kostenlose Vollversion(en) und/oder hervorragende, exklusive Angebote und/oder - erstmals in diesem Jahr - Gewinnspiele, bei denen Sie Top-Hardware gewinnen können!

Die Vollversionen decken dabei eine Vielzahl an Einsatzzwecken ab. Schon neugierig geworden? Dann räumen Sie schon mal Platz auf der Festplatte frei.

Xmas-Vollversionen am 16.12.2021: VideoProc Converter



Hinweis: Sie erhalten diese Vollversion gratis nur heute von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr.

Mehr Infos zur heutigen Vollversion: Mit VideoProc Converter (früherer Name VideoProc) können Sie 8K-, 4K- und HD-Videos/Audios mit hoher Geschwindigkeit konvertieren und ihre Größe ändern. Er ist auch eine leistungsstarke Kombination aus Video-Editor, Downloader, Recorder, GIF-Maker und mehr. Er hat alles, was Sie brauchen, um Videos auf allen Geräten und sozialen Medien zum Leuchten zu bringen.



WICHTIGER HINWEIS, falls sich bei Ihnen die Türchen nicht öffnen: Sollte nach einem Klick auf ein Türchen der Bildschirm grau und sich das Info-Fenster zur Vollversion nicht öffnen, dann könnte es daran liegen, dass unter Firefox die Funktion "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" in den Einstellungen auf "Immer" geschaltet wurde. Um das Problem zu beheben, klicken Sie in der Adressleiste auf das "Schutzschild"-Icon und klicken anschließend auf den Button "Schutz für diese Seite deaktivieren". Alternativ öffnen Sie die Firefox-Einstellungen, wechseln hier in den Bereich "Datenschutz & Sicherheit". Unter "Schutz vor Aktivitätenverfolgung" können Sie nun per "Ausnahmen" die Website von pcwelt.de der Ausnahmeliste hinzufügen oder alternativ "Nur in privaten Fenstern aktivieren" auswählen, wodurch diese Funktion dann nur im privaten Surfmodus aktiv ist.

Das erwartet Sie im PC-WELT Xmas-Kalender



Es warten tolle Programme und auch einige spezielle Angebote exklusiv für PC-WELT-Leser darauf, von Ihnen entdeckt und heruntergeladen zu werden. Wichtig: Die jeweilige, kostenlose Adventskalender-Software kann nur an dem jeweiligen Kalendertag heruntergeladen werden. Wer zu spät kommt, hat Pech gehabt. Am besten schauen Sie also täglich vorbei, um zu sehen, was wir hinter den einzelnen Türchen versteckt haben.

Übrigens: Wenn Sie noch auf der Suche nach dem ein oder anderen passenden Geschenk für Ihre Liebsten sind: In unserem großen Weihnachts-Special auf pcwelt.de finden Sie über die nächsten Tage hinweg bis hin zu Weihnachten unter anderem Geschenktipps. Sie wollen wissen, welche Hardware wir aus unterschiedlichen Rubriken empfehlen? Oder über welche Gadgets sich Nerds ein Loch in den Bauch freuen werden? In unserem Special werden Sie fündig. Darüber hinaus finden Sie dort Geschenktipps und dabei geht es nicht immer nur um technische Spielereien, sondern auch über Produkte, die uns am Herzen liegen und wir Ihnen daher gerne empfehlen möchten. Schließlich gibt’s im Weihnachts-Special natürlich auch noch Tipps und Ratgeber, wie Sie ihre neue (mobile) Hardware sicher durch die kalte Jahreszeit bringen. Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine angenehme Vorweihnachtszeit.