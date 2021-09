PC-WELT XXL 8/2021 WLAN & Heimnetz 2022 - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Windows 11 bringt Ordnung in die Einstellungen für WLAN, Netzwerk und Internet. Wie Sie Windows 11 im Heimnetz am besten einsetzen, lesen Sie im ausführlichen Special. Es ist zwar vorteilhaft, wenn Sie nun das WLAN schneller einrichten können oder einfacher an wichtige Infos zum Funknetz kommen – doch mehr hat die neue Windows-Version fürs Netzwerk nicht zu bieten? Der zweite Blick zeigt, dass Windows 11 vorbereitet ist für die Zukunft des WLAN. Denn es unterstützt den künftigen Standard Wi-Fi 6E: Er nutzt zusätzliche Frequenzen und löst damit das größte Problem im Funknetz – dass nämlich die vielen Geräte im WLAN zu wenig Platz haben, um Daten ungestört und damit schnell übertragen zu können. Mit Windows 11 ist die Software fürs neue WLAN schon da. Doch auf die Hardware für den neuen Tempo-Standard müssen Sie noch warten.



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 8/2021 WLAN & Heimnetz 2022

Windows 11: WLAN & Heimnetz

Windows 11: Das ist neu bei WLAN und Heimnetz. Die neue Einstellungen-App verbessert das Netzwerkmanagement

Netzwerk beschleunigen: 2,5 GBit per LAN. Mit einfachen Updates überwinden Sie die Gigabit-Grenze

Netzwerk inklusive Profile einrichten. So bauen Sie mit mehreren PCs eine vernetzte Arbeitgruppe auf

Windows 11 im WLAN. So bringen Sie einen PC mit Windows 11 ins WLAN

Wie schnell ist Ihr Netzwerk? Mit diesen Tipps und Tools beseitigen Sie die Bremsklötze im Netz

...

Das müssen Sie jetzt über WLAN wissen. Wenn Sie wichtige WLAN-Fachbegriffe kennen, stellen Sie Router und Repeater leichter optimal ein

Extra-Einstellungen für Ihr WLAN. Mit verborgenen Routeroptionen beschleunigen Sie das WLAN

Wichtige WLAN-Infos in Windows finden. Bordmittel verraten alles über WLAN-Tempo und -Sicherheit

WLAN sicher teilen. So öffnen Sie Ihr WLAN ohne Risiko für Besucher und Freunde

Das neue Fritz-OS. Mit jedem Update bekommen die Fritzboxen neue Funktionen

...

Der beste Schutz

Heimnetz schützen mit der Fritzbox. Mit diesen Einstellungen behalten Sie die volle Kontrolle, wer was wann im Netzwerk machen darf

Komplettschutz für Ihren Router. Ihr WLAN-Router ist die Zentrale des Heimnetz: Deshalb sollten Sie ihn rundum gegen Angriffe sichern

WPA3: Der neue Schutz fürs WLAN. So nutzen Sie den aktuellen Schutzstandard ohne Probleme

Das bietet ein Gratis-VPN. Mit diesen Tricks reizen Sie kostenlose VPN-Dienste aus

Neue Gefahren beim Onlinebanking. Hacker lassen nichts unversucht, um an Ihr Geld zu kommen: So schützen Sie sich

Praxiswissen Netzwerk

Das schnellste Netzwerk der Welt. Von Profi-Tricks mit Gratis-Tools bis zu neuer Hardware: So erhöhen Sie das Tempo im Heimnetz

Ports im Router freigeben ohne jedes Risiko. Mit Portfreigaben greifen Sie aufs Heimnetz zu oder nutzen Onlinetools: So geht’s ganz sicher

Netzwerklaufwerke einfach einrichten. Mit dem Windows-Explorer greifen Sie problemlos auf alle Dateien im Heimnetz zu

So drucken Sie im Heimnetz. Notebook, Smartphone, Tablet: Machen Sie den Drucker für alle Geräte im Heimnetz erreichbar

Bluetooth-Probleme einfach lösen. Diese Tipps helfen weiter, wenn die Bluetooth-Verbindung zickt

...

NAS-Systeme nutzen

Aktuelle Netzwerkspeicher im Test. Gigabit oder Multiigabit: In dem großen Test prüfen wir, auf welchem NAS-System Ihre Daten am besten aufgehoben sind

NAS als private Cloud einrichten – so geht’s. Statt Dropbox & Co.: Wir erklären, wie Ihr NAS zu Hause zum sicheren Cloudspeicher wird

NAS schützen insechs Schritten. So sichern Sie Ihren Netzwerkspeicher gegen Internetangriffe

Praxis-Tipps fürs WLAN

Großes Tipp-Special: Streamen im WLAN. Netflix, Spotify & Co. ohne Ruckeln und Aussetzer: In unserem großen Tipp-Special erfahren Sie, wie Sie Ihr WLAN schnell und stabil machen, damit Film- und Musik-Streaming problemlos klappt

Profi-Tipps für ein besseres Heimnetz. Die beste Lösung für jedes Netzwerk-Problem: Mit diesen Tipps für Router & Repeater haben Sie das Heimnetz immer im Griff

Die Highlights der DVD

Komplettpaket fürs WLAN. Router-Einstellungen und Windows-Bordmittel reichen oft nicht aus, um WLAN und Heimnetz zu optimieren.



