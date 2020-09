PC-WELT XXL 8/2020 WLAN & Heimnetz - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Wer sich mit WLAN & Co. beschäftigt, stößt häufig auf den Begriff „Netzwerk-Architektur“. Das ist eine etwas zu wörtliche Übersetzung von "network architecture", was eher Netzwerk-Organisation oder Netzwerk-Struktur bedeutet. Aber mit der Analogie zum Hausbau macht dieser Ausdruck einen wichtigen Aspekt sehr anschaulich. Zwar betonen viele Hersteller – und auch wir – wie wichtig neue Techniken bei WLAN, LAN und Powerline sind. Trotzdem dürfen Sie nie außer Acht lassen, dass ganz besonders im Heimnetz immer die Basis stimmen sollte. Wer sein Netzwerk von Anfang an klug strukturiert, kann es später mit geringem Aufwand erweitern und beschleunigen – oft sogar kostenlos. Wie Sie Ihr WLAN und Heimnetz auf eine solide Grundlage stellen, erläutern wir in zahlreichen Anleitungen. Und bevor Netzwerk-Profis abwinken und denken: Das weiß ich doch schon alles! Es lohnt sich oft, auch im Nachhinein nochmal zu prüfen, ob das Heimnetz auf einem stabilen Fundament steht, bevor Sie es mit neuer Technik und zusätzlichen Geräten erweitern. Denn auf ein schiefes Haus sollte man kein teures Dach bauen.

Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 8/2020 WLAN & Heimnetz

Heimnetz-Grundlagen

Der einfache Weg zum Windows-Netzwerk: Ein sicheres und schnelles Netzwerk sollte auf stabilen Grundlagen aufbauen. Die erklären wir ausführlich in Schritt-für-Schritt-Anleitungen: Damit erstellen Sie die beste Verbindung zwischen allen Heimnetzgeräten – vom Router über PC und Drucker bis zu NAS und Smart-TV. Außerdem erfahren Sie, wie Sie jede Datei sicher im Heimnetz freigeben und nutzen.

Mehr Tempo für WLAN, Heimnetz & Internet

Mehr Power für Ihr WLAN: Gratis-Tuning statt neuer WLAN-Hardware: Mit einfachen Tricks und den passenden Einstellungen verhelfen Sie dem Funknetz sofort zu höherem Tempo.

So schützen Sie Ihr WLAN: Neue Sicherheitsfunktionen wie WPA3 sollen das Funknetz besser gegen Angriffe schützen. Wir erläutern, wie Sie sie richtig einsetzen.

So schnell ist Ihr Netzwerk: Ein Vorher-Nachher-Test ist unumgänglich, wenn Sie die Netzwerkgeschwindigkeit optimieren wollen. Mit diesen Gratis-Tools gehen Tempo-Tests ganz einfach.

Freigaben im Heimnetz einrichten: Mit diesen Tipps läuft der Datentausch im Heimnetz schneller.

Neues Fritz-OS 7.20: Mehr Schutz und Tempo: Die aktuelle Firmware für AVM-Router und -Repeater bringt zahlreiche wichtige Funktionen.

WLAN & Heimnetz schützen

Optimaler Fernzugriff: Wenn der Remote-Zugriff auf Netzwerk und PC funktioniert, fällt vieles leichter – nicht nur die Arbeit im Home-Office.

Sicher ins Heimnetz mit Open VPN: Open VPN ist der Goldstandard für den sicheren Weg ins Heimnetz. So nutzen Sie ihn optimal.

Sicher verbunden mit der Fritzbox: Der AVM-Router lässt sich auch als VPN-Server einsetzen. Aber Sie sollten Besonderheiten bei den Einstellungen beachten.

VPN-Software im Test: Ob für Datenschutz oder gegen Geoblocking: VPN-Programme lassen sich vielfältig einsetzen. Wir haben die wichtigsten im Test.

Hacken Sie sich selbst: Nur wenn Sie wie ein Hacker vorgehen, finden Sie jede Schwachstelle in Ihrem Heimnetz.

Smart Home & Streaming

Lichteffekte für zu Hause im Eigenbau: Mit ein wenig Bastelgeschick zaubern Sie sehr günstig digital gesteuerte Lichteffekte in Ihr Heim.

Smartes Zuhause noch besser im Griff: Smart-Home ist Ihnen zu kompliziert? Diese Tipps für Licht und Heizung machen es ganz einfach.

Zehn Praxis-Tipps zu Skype: Das Gratis-Messagingtool von Microsoft kann mehr als Chatten und Videokonferenz. Wir sagen, wie Sie Extra-Funktionen nutzen.

Fernsehen auf PC und Smartphone: Fernsehen und Mediatheken lassen sich nicht nur am Smart-TV nutzen. So kommen die Sendungen auf PC und Handy.

Durchblick im Streaming-Dschungel: Neben Netflix und Amazon kämpfen jetzt auch Apple und Disney um Zuschauer. Wir vergleichen alle aktuellen Streaming-Angebote.

Quick-Tipps für WLAN & Heimnetz

Soforthilfe für Probleme in WLAN und Heimnetz: In dieser riesigen Tipp-Sammlung finden Sie garantiert den richtigen Hinweis, mit dem sich Ihr Problem mit Fritzbox, Windows-Freigaben, NAS und vielen anderen Netzwerknervereien lösen lässt.

