PC-WELT XXL 8/2019 Alles vernetzen! - jetzt am Kiosk

WLAN, 5G und Bluetooth streiten, wer das Netzwerk der Zukunft sein wird. Es geht dabei weniger um Router, Smartphones oder kabellose Kopfhörer. Die verschiedenen Technologien wollen sich als optimale Lösung für das Internet der Dinge empfehlen. Denn bald sollen in jedem Haushalt, in Büros und Fabriken zahllose Kleingeräte und Sensoren miteinander vernetzt werden und aufeinander reagieren. Viele der neuen Technologien können Sie schon jetzt einsetzen – auch im Heimnetz. Deshalb stellen wir Ihnen in der neuen PC-WELT XXL zum Beispiel Router für den neuen WLAN-Standard Wifi 6 vor und informieren Sie über aktuelle Übertragungstechniken für Powerline, WLAN und DSL. Natürlich bringen wir Sie auch in Sachen Fritzbox auf den neuesten Stand. Denn die neue Version von Fritz-OS geht vor allem auf das derzeit wichtigste WLAN-Thema ein: So viele Heimnetzgeräte wie möglich sollen ein so hohes Tempo wie nötig erreichen, ohne einander auszubremsen. Mit den Ratgebern sowie den zahlreichen Troubleshooting- und Tempo-Tipps in diesem Sonderheft sind Sie also auf alle Fälle für das neue Netzwerk gerüstet. Jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 8/2019 Alles vernetzen!

WLAN- & Heimnetz

WLAN verbessern: Mit diesen Tipps erreichen Sie Schritt für Schritt mehr Tempo und Reichweite im Funknetz



Treiber-Tricks fürs Netz: Wenn Sie bei Router und -Repeater bereits alles eingestellt haben, sollten Sie die Netzwerk-Treiber für PC und Notebook optimieren



Das neue Fritz-OS: Das Fritzbox-Betriebssystem bekommt in Version 7.1 neue Funktionen für Mesh und DSL. So setzen Sie sie am besten ein.



Tipps fürs Fritzfon: Nach einem Update lässt sich ein DECT-Telefon bequem verwenden, um wichtige Einstellungen im Heimnetz vorzunehmen



Mit VPN sicher ins Netz: VPN ist kompliziert? Das war einmal: Mit neuen Tipps lässt sich der sichere Zugang ins Heimnetz jetzt ganz einfach einrichten



Profi-Befehle fürs Netzwerk: Per Kommandozeile lässt sich im Heimnetz im Handumdrehen viel analysieren und einstellen. Wir stellen alle wichtigen Befehle vor.

NAS

Praxis-Tipps fürs NAS: Ein Netzwerkspeicher kommt als Datenlager, fürs Backup und Streaming zum Einsatz. Mit diesen Tipps geht‘s ganz problemlos



NAS-Platten pflegen: Die Festplatten im NAS sind im Dauereinsatz. Deshalb ist es wichtig, auf Warnmeldungen schnell zu reagieren und Probleme schon im voraus abzustellen



Backup mit dem NAS: Ein Backup aller Heimnetz-PCs lässt sich per NAS erledigen: Wie das schnell und automatisch geht, erfahren Sie hier



Virtualisierung per NAS: Ein NAS läuft permanent - optimal, um darauf virtuelle Systeme einzurichten. Wir erläutern, wie das am besten funktioniert



VPCs mit Synology-NAS: Synology unterstützt die Virtualisierung per Docker-Container auf bestimmten NAS-Modellen. Mit diesen Tipps profitieren Sie davon.



VPCs mit QNAP-NAS: Mit den passenden Apps richten Sie einfach beliebige virtuelle Systeme auf einem QNAP-NAS ein

Test & Kaufberatung

Vergleichstest NAS-Systeme: Wir testen die Systeme der wichtigsten NAS-Hersteller und geben Tipps für das perfekte Gerät



Kaufberatung WLAN-Router: Der neue Standard Wifi 6 verbessert WLANs mit vielen Geräten. Wir zeigen, wie der Umstieg problemlos funktioniert



Kaufberatung Repeater: Mesh- und Tri-Band-Repeater bringen Tempo ins WLAN. Wir stellen die besten Geräte vor

Kaufberatung Powerline: Der Übertragunsstandard G.hn beschleuigt den Datentransfer per Stromleitung. Doch er eignet sich nicht für jedes Heimnetz



Test Kinderschutz-Apps: Im Test prüfen wir, mit welchen Schutzprogrammen sich gefährliche Webseiten sperren und die Online-Zeit begrenzen lässt



Smarte Türklingeln im Test: Wir stellen die besten Türklingeln fürs Smart Home vor



Sicherheit

Anonym im Netz unterwegs: Internet-Cookies spülen nervige Werbung auf Ihren PC. Mit diesen Tricks stellen Sie die Datenspione kalt und verhindern Tracking



Geschützt anmelden: Zwei-Faktor-Authentifizierung verhindert, dass Angreifer an Ihre Passwörter kommen. So nutzen Sie den Schutz am besten



Sicher online bezahlen: Internet-Einkäufe können Sie mit verschiedenen Methoden bezahlen. Wir stellen die sichersten vor

Sicherheitsmythen im Check: Was gestern noch als sicher galt, schützt Sie heute vielleicht gar nicht mehr. Wir decken auf, mit welchen Tipps Sie wirklich für Sicherheit im Netzwerk sorgen



Alle Geräte schützen: Unsere Checkliste sorgt dafür, dass Smartphone, PC und Router immer geschützt sind



Heimnetz scannen: Mit den richtigen Tools spüren Sie schnell Schwächen im Netzwerk auf und beheben Sie nachhaltig



Internet & Cloud

Das Super-DSL: DSL mit Super-Vectoring bietet ein Download-Tempo von bis zu 250 MBit/s. Wir erläutern, wie Sie ohne Probleme umsteigen.



Neue Browser-Funktionen: Wir stellen die Neuheiten bei Chrome, Firefox & Co. vor



Dropbox-Limit geknackt: So umgehen Sie die neue Dropbox-Sperre von drei Geräten



Cloud-Speicher mit Extras: Wer besondere Ansprüche an Cloud-Speicher wird mit Dropbox & Co. nicht glücklich. Wir stellen Spezial-Alternativen vor.



Mehr finden mit Google: Mit speziellen Suchtricks zeigt die Google-Suche mehr an.

Geoblocking abstellen: Im Ausland sind viele gewohnte Internetdienste gesperrt. So funktioniert Streaming & Co. trotzdem



Streaming-Videos speichern: Mediatheken und Streamingportale bieten viele Inhalte nur zeitlich begrenzt an. Wir zeigen, wie Sie sie speichern können



Tipps für Mediatheken: Lineares Fernsehen war gestern! Mit den richtigen Tipps und Tools nutzen Sie das Angebot der TV-Mediatheken optimal aus



Top-Tuning für den Browser: Viele Einstellungen, die Chrome und Firefox beschleunigen, sind verborgen. Mit den richtigen Befehlen greifen Sie darauf zu und tunen den Browser



Netzwerk Schritt für Schritt

So funktioniert Mesh: Mesh sorgt für WLAN ohne Unterbrechungen. Wir zeigen, wie Sie die Technik am besten nutzen



So funktioniert Tri-Band: Router und Repeater mit Tri-Band-Technik erhöhen das Tempo im Funknetz für alle Geräte



Router optimal aufstellen: Viele WLAN-Probleme lassen sich lösen, wenn Sie den Router am besten Ort platzieren



WLAN besser einstellen: In Router und Repeater schlummern zahlreiche Funktionen, mit denen sich Tempo und Reichweite erhöhen lässt



Gastzugang einrichten: So ergänzen Sie Ihr Heimnetz schnell und sicher um einen WLAN-Zugang für Besucher



Hot-Spot anlegen: Firmen und Restaurants können ein öffentliches WLAN für Gäste einrichten. So geht‘s ganz einfach



WLAN-Check per App: Auch mit dem Smartphone lassen sich Probleme im WLAN schnell entdecken und beheben

Streaming per WLAN: Wir stellen passende Tools vor, mit denen Sie Filme und Musik im Heimnetz verteilen



Tipps & Tricks für‘s Netzwerk

WLAN verbessern: Ein Heimnetz läuft selten ohne Probleme. Mit diesen Troubleshooting-Tipps handeln Sie schnell, wenn WLAN & Co. Ärger machen

Die Highlights auf der Heft-DVD

Ein Netzwerk ist meist schnell eingerichtet - und dann fangen die Probleme an: Doch keine Panik! Die passenden Tools zur Soforthilfe finden Sie auf der Heft-DVD.

