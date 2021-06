Ralf Buchner

In der neuen PC-WELT XXL 6/2021 finden Sie auf 196 Seiten die besten PC-Tipps zu Windows, Sicherheit und Netzwerk. Passend dazu erhalten Sie auf der Heft-DVD ein XXL-Paket mit den 100 besten Profi-Tools für jeden Einsatzzweck. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Vergrößern PC-WELT XXL 6/2021 PC-Tipps 2021 - jetzt am Kiosk

Übersichtlichkeit ist vorteilhaft. Auch wenn es um Windows, PC und Netzwerk geht. Denn natürlich steht dazu alles im Internet. Aber nicht immer finden Sie sofort genau den Tipp, den Sie jetzt benötigen: Manchmal führt Sie Google in die Irre, manchmal stellt sich heraus, dass der Tipp ein anderes Thema behandelt als erwartet, manchmal – auch das gibt es online – ist er bereits überholt. Bequemer haben Sie es mit der neuen PC-WELT XXL 6/2021 PC-Tipps 2021. Alle Tipps sind thematisch geordnet – von Windows & Software über Sicherheit und WLAN bis zu Hardware. So finden Sie auf Anhieb die Informationen, die gerade wichtig für Sie sind. Außerdem dürfen Sie sicher sein, dass die PC-Tipps 2021 so aktuell wie möglich sind. Damit haben Sie ein umfassendes Handbuch, das Sie praxisgerecht unterstützt, um Ihr System, Ihre Geräte und Ihr Netzwerk so zu verbessern, dass Sie bequem, schnell und gerne damit arbeiten. – Das und vieles mehr lesen Sie im neuen PC-WELT Sonderheft XXL 6/2021 PC-Tipps 2021. Jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 6/2021 PC-Tipps 2021

Windows & Software immer im Griff

Outlook: So erstellen Sie eine Signatur mit Social-Media-Buttons

So startet Windows 10 Programme beim Reboot automatisch neu

Windows 10: Wie Sie Videos von Ihren Handlungsabfolgen am Monitor aufzeichnen

Die Standardsuche im Edge-Browser ändern: Google statt Bing

...

Virencheck mit 70 Virenscannern

Lastpass schützt Premium-Nutzer mit Darkweb-Überwachung

Hilfe bei Erpresserviren

Passwortmanager: Keepass mit Windows Hello starten

...

Clevere Online-Tricks für Firefox & Co.

Filme, Serien & Co. aus den TV-Mediatheken auf dem PC speichern

Alternative fürs Ferndrucken nach Aus für Google Cloud Print

Flex-Tarife: Internetanschlüsse ohne Mindestvertragslaufzeit

Aus für Firefox Send: Alternativen für den Versand großer Dateien

...

Tipps für Heimnetz, WLAN und Router

Windows-PC als Cache-Server einstellen

Windows-PC immer mit bestimmtem WLAN verbinden

Fritzbox-Tuning für ruckelfreie Videokonferenzen

Probleme bei Anmeldung an Windows-Domäne

...

Hardware richtig einstellen und ausreizen

Vor PC-Verkauf sämtliche Daten dauerhaft löschen

Darum löst Stromlosmachen viele Hardwareprobleme

Uefi-Bios über Windows aufrufen

Festplattenpartition lässt sich nicht erweitern

...

Die besten Tipps für Ihre Lieblings-Apps

Trotz Social Distancing gemeinsam Disney+ schauen

Whatsapp: Dateien und Anhänge einfacher verwalten

Memoji unter Android verwenden

Konzentriertes Arbeiten ab Android 10

...

Auf Heft-DVD – XXL Tool-DVD

Das Sonderheft PC-WELT XXL 6/2021 PC-Tipps 2021 ist für 12,90 Euro am Kiosk erhältlich. Sie können das Heft auch bestellen und sich nach Hause liefern lassen oder als ePaper herunterladen.



