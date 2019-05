PC-WELT XXL 6/2019 Der große Trick Guide 2019 - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Dass sich IT-Technik in hoher Geschwindigkeit verändert, ist keine neue Erkenntnis. Dabei wird aber häufig übersehen, dass dies nicht nur für künstliche Intelligenz, Big Data und virtuelle Realität gilt, die in aller Munde sind. Zwar begleiten uns Themen wie Windows, WLAN und Smartphone schon seit Längerem. Doch obwohl die Begriffe gleich bleiben, beschreiben sie etwas anderes als noch vor einem Jahr. Windows 10 etwa verändert sich im halbjährlichen Rhythmus durch die großen Updates. Jedes bringt neue Funktionen – und neuen Ärger. Nicht anders bei WLAN: Standards wie 11ax und WPA3 beeinflussen ebenso wie Updates für die Fritzbox oder neue WLAN-Mesh-Funktionen, wie Sie für mehr Tempo und Reichweite sorgen können. Neue Tipps und Tools müssen also her, damit Windows, WLAN & Co. weiterhin (oder wieder) so funktionieren, wie Sie es wollen. Das finden Sie in der neuen PC-WELT XXL 6/2019 auf fast 200 Seiten. Damit halten Sie mit der Entwicklung nicht nur Schritt, sondern sind ihr sogar das entscheidende Stück voraus, wenn es um Lösungen für neue Probleme rund um den PC geht. Jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 6/2019 Der große Trick Guide 2019

Schnelle Tipps für Windows 10

Mit 27 Tricks bekommen Sie das aktuelle Betriebssystem optimal in den Griff: Vom schnellen Zugriff auf wichtige Ordner bis zum Anpassen der Taskleiste zeigen wir, wie sich Windows 10 bequemer bedienen lässt. Außerdem geben wir die besten Tipps zu neuen Funktionen wie Timeline und der neuen Zwischenablage.

Tipps für WLAN & Fritzbox

Das neue Fritz-OS 7 bringt viele Verbesserungen rund um den AVM-Router. Wir erklären in 16 ausführlichen Workshops, wie Sie die frischen Funktionen optimal einsetzen, um zum Beispiel per Mesh das WLAN zu erweitern oder per Labor-Firmware künftige Möglichkeiten der Fritzbox schon jetzt auszuprobieren.

Die besten Tipps zu Linux Mint

Die aktuelle Version von Linux-Mint macht das beliebteste Linux-System zu einer empfehlenswerten Alternative zu Windows 10. Wir zeigen in ausführlichen Ratgebern, wie sich Mint ganz einfach statt oder neben Windows installieren lässt und mit welchen Einstellungen Sie das System immer sicher und aktuell halten.

Soforthilfe für PC-Probleme

Windows stottert, der Monitor wirkt unscharf, die SSD arbeitet plötzlich langsamer – zahlreiche kleine und größere Probleme nerven im PC-Alltag. Mit unseren detaillierten Anleitungen gehen Sie ihnen auf den Grund und lösen sie dauerhaft – ganz einfach mit Bordmitteln oder den passenden Tools.

Der Stick als Alleskönner

Faszinierend, wofür sich ein einfacher USB-Stick verwenden lässt! Er wird zum tragbaren Virenjäger, zum hilfreichen Reparaturwerkzeug für den PC und zum Multiboot-System mit Windows und Linux. Wir zeigen, wie Sie jeden USB-Stick mit aktuellen portablen Tools zum echten Alleskönner machen.

Geniale Tipps für Ihr Phone

Mit den richtigen Tricks und Tools werden PC und Smartphone zum perfekten Duo. Denn oft geht es mit dem Windows-Rechner einfacher, sicherer und schneller als mit einer App: So können Sie zum Beispiel einfach Dateien sichern und ein umfassendes Backup erstellen. Diese und viele weitere Tricks stellen wir Ihnen vor.

