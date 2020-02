Ralf Buchner

In der neuen PC-WELT XXL 3/2020 finden Sie auf 196 Seiten die besten Tipps & Tricks zu Windows 10. Passend dazu erhalten Sie auf der Heft-DVD ein XXL-Paket mit den besten Programmen inklusive dem bootfähigen PC-WELT Rettungssystem. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern PC-WELT XXL 3/2020 Windows 10 - Retten und Reparieren - jetzt am Kiosk

In der aktuellen PC-WELT XXL 3/2020 Windows 10 finden Sie auf knapp 200 Seiten alle wichtigen Tipps und Tools, mit denen Sie akute Windows-Probleme beheben und ihnen auch vorbeugen können. Falls Sie nicht jeden Ratgeber durcharbeiten wollen, empfehlen wir die neue Rubrik „Quick-Check“: Dort finden Sie in übersichtlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen grundlegende Maßnahmen, um Windows zu reparieren, zu pflegen und zu schützen. Außerdem erläutern wir in einem eigenen Kapitel, wie Sie das auf DVD mitgelieferte PC-WELT-Rettungssystem optimal einsetzen, um etwa gelöschte Dateien zurückzuholen oder einen Virenangriff abzuwehren. Jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 3/2020 Windows 10

Windows retten und reparieren

Zweit-Windows gratis erstellen: Mit kostenlosen Tools bauen Sie ein schlankes Rettungssystem, das Sie wie Windows bedienen

Multiboot-Stick als Universalwerkzeug: Ein Reparatur-Stick mit den passenden Hilfe-Tools ist Gold wert, wenn Windows streikt

Windows-Updates unter Kontrolle: Kein Update ohne Ärger? Mit diesen Tipps bestimmen Sie selbst, wann Microsoft Ihr System aktualisieren darf

Was ist wo in der Registry?: Hartnäckige Windows-Probleme lösen Sie oft mit passenden Einstellungen in der Registry

Ereignisanzeige spürt Systemfehler auf: Die Windows-Ereignisanzeige hält fest, was auf dem System passiert. So nutzen Sie diese Hilfe

...

Optimale Windows-Pflege

Wartungsplan für das perfekte Windows: Wir zeigen, was Sie regelmäßig tun sollten, damit Ihr System schlank und schnell bleibt

Windows schlank und schnell starten: Mit der Zeit startet Ihr System sehr langsam: Mit diesen Tipps und Tools lösen Sie aber alle Bremsen

PC-Fitness-Paket für ein schnelles Windows: Sie brauchen nicht viele Programme, um Windows zu optimieren – aber die richtigen. Diese Tools helfen Ihnen wirklich

Die besten Tricks zu den Windows-Konten: Zur Reparatur brauchen Sie mehr Rechte als zum Arbeiten: So legen Sie passende Nutzerkonten an

Überflüssige Daten löschen: In den Tiefen des Systems verbergen sich oft Datenreste, die es bremsen. So werden Sie sie los

...

Windows sicher einstellen

Zehn Schritte zum sicheren System: Mit wenigen Einstellungen sichern Sie Windows umfassend ab. Wir zeigen, wie Sie vorgehen sollten

Profi-Schutz für Windows: Windows 10 bringt spezielle Sicherheitsfunktionen mit: So aktiveren Sie diesen Zusatzschutz

Sicherheits-Check für Ihre IT-Geräte: Im Heimnetz genügt es nicht, nur den Windows-PC zu schützen. Auch Router, Smartphone und IoT-Geräte sollten Sie absichern

Gratis-Tools der Antivirenhersteller: Mit den richtigen Programmen erhalten Sie einen umfassenden Schutz für 0 Euro

Wenn der beste Schutz versagt: Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passwortmanager erhöhen die Sicherheit. So handeln Sie, wenn auch diese Maßnahmen versagen

...

Soforthilfe für Hardware & Heimnetz

Lücken in unsicherer Hardware schließen: Fehlerhafte Firmware kann die Sicherheit im Heimnetz gefährden. So schließen Sie die Lücken

Hardware mit Tools durchleuchten: Wenn der PC lahmt, sollten Sie CPU, RAM und Grafikkarte mit den richtigen Tools untersuchen

Neue SSD ins Notebook einbauen: Flash-Speicher bringt viel Tempo für den Laptop. Wir zeigen, wie Sie die SSD optimal einsetzen

Druckerblockaden lösen – so klappt’s!: Mit den richtigen Handgriffen sorgen Sie schnell dafür, dass Ihr Drucker wieder funktioniert

Temperatur-Check für Ihre Grafikkarte: Wenn es der GPU zu heiß wird, sinkt ihre Leistung. Mit diesen Tools können Sie gegensteuern

...

Special: Workshops zum PC-WELT-Rettungssystem

Mit der Rettungs-DVD nach Viren suchen

Gelöschte Dateien mit der Rettungs-DVD zurückholen

Vergessenes Windows-Passwort zurücksetzen

Persönliche Daten auf ein anderes Laufwerk retten

Festplatte per Rettungs-DVD testen

...

