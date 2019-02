PC-WELT XXL 3/2019 Notfall-Handbuch 2019 - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Selbst erfahrene PC-Nutzer sind vor Notfällen nicht gefeit: Wer sich mit Windows & Co. auskennt, kann Probleme umgehen, die aus eigenem Verschulden entstehen – wie beim Löschen wichtiger Dateien oder dem fehlerhaften Einbau neuer Hardware. Doch wenn der PC wegen eines kaputten Windows-Updates von Microsoft oder eines schlampig programmierten Hersteller-Treibers nicht mehr richtig funktioniert, sind auch PC-Profis machtlos. Damit Sie ohne großen Aufwand und schnell Probleme mit Windows, PC und Netzwerk lösen können, finden Sie in der neuen PC-WELT XXL 3/2019 auf 196 Seiten zahlreiche Ratgeber und Tipps. Außerdem haben wir auf der Heft-DVD ein komplettes Notfallpaket zusammengestellt, das ein startfähiges Rettungssystem und die wichtigsten Tools für die Windows-Reparatur umfasst. So sind Sie garantiert gut gerüstet für den nächsten PC-Notfall. Jetzt am Kiosk.



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 3/2019 Notfall-Handbuch 2019

Windows & Software

Windows-Wartung: Mit dem PC-WELT Windows Service-Center erledigen Sie die dringlichsten Wartungsaufgaben.

Darum wird Ihr PC langsamer: Mit den richtigen Tipps & Tools können Sie den Bremseffekt auf jeden Fall verhindern.

Systemcheck: Der Task-Manager von Windows 10 bietet neue Funktionen, um grundlegende Probleme zu lösen.

Registry-Know-how: Wir erklären Aufbau, Umgang sowie Optimierungen und bieten coole Tricks & Tools zur Registry.

Hilfe aus der Ferne: Mit Teamviewer lassen sich PC-Probleme über das Internet so lösen, als wäre der Helfer vor Ort.

...

Hardware

PC-Soforthilfe: Typische PC-Probleme finden und dann in Eigenregie beseitigen.

USB-Troubleshooting: Wie Sie die meisten Ursachen bei USB-Problemen aufspüren.

Bios und Uefi aktualisieren: Ein Update schließt in der Regel gefährliche Sicherheitslücken.

SSD & HDD beschleunigen: Steigern Sie die Datenraten und reduzieren Sie die Zugriffszeiten.

Drucken ohne Probleme: Macht der Drucker Ärger, muss schnell eine Lösung her.

...

Netzwerk & Internet

Fehlersuche bei Routern: Wenn die Internetverbindung mal wieder lahmt, sind Infos zur möglichen Ursache unerlässlich.

Fritzbox-Fehler beheben: Die Fritzbox bietet gute Infos, wenn Internet, WLAN oder Heimnetz Probleme machen.

Heimnetzprobleme lösen: Beste Tipps und praktische Lösungen für ein schnelles Troubleshooting im eigenen Netzwerk.

Heimnetzwerken wie Profis: Nützliche Tipps und die richtigen Tools, um das Heimnetz stets aktuell zu halten und abzusichern.

Knifflige NAS-Probleme: Auf dem Netzwerkspeicher liegen meist wichtige Dateien. Bei Problemen helfen unsere Tipps.

...

Sicherheit

Der große Sicherheits-Check: Mit 15 Sicherheits-Checks prüfen Sie Ihren PC, Ihre Daten und Ihr Netzwerk auf Herz und Nieren.

Ihr Heimnetz rundum sicher: Netzwerkgeräte mit Sicherheitslücken laden Angreifer ein. Unsere Tipps sorgen für Rundumschutz.

Perfekter Anti-Trojaner-Stick: Bei der Reinigung eines virenverseuchten PCs hilft ein USB-Stick mit bootfähigen Antivirensystemen.

Bordmittel sichern Windows: Windows bietet fast alles, was ein sicheres Betriebssystem braucht. Prüfen Sie die Einstellungen.

Daten wiederherstellen: Wie Sie mithilfe von Windows oder speziellen Tools wieder an Ihre Daten kommen.

...

Auf Heft-DVD – 4 Top-Vollversionen

Winoptimizer 2019: Zusätzlich zur Automatik können Sie Windows individuell verbessern, tunen und absichern.

Uninstaller 7: Unerwünschte Programme, Windows-Apps und Plug-ins ohne Rückstände entfernen.

Backup 2018: Die Software legt 1:1-Kopien kompletter Laufwerke an.

Disc-Space-Explorer 2018: Visualisiert die tatsächliche Speicherbelegung von Laufwerken.

Die PC-WELT-Rettungs-DVD: Nützlicher Werkzeugsatz für die Suche nach Schadsoftware, Problemanalysen und Reparaturen.



