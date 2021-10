PC-WELT XXL 1/2022 Windows 11 Handbuch - jetzt am Kiosk

Ralf Buchner

Microsofts Ankündigung, noch in diesem Jahr ein ganz neues Betriebssystem zu veröffentlichen, kam im Sommer durchaus unerwartet. Denn bislang hieß es aus der Firmenzentrale immer, man würde Windows 10 mit jährlichen Funktionsupdates sukzessive fortentwickeln. Sechs Jahre hielt man das Konzept durch, jetzt ist Windows 11 da. Und tatsächlich wurde Windows 11 wie angekündigt Anfang Oktober wirklich fertig. Auch das ist überraschend, weil sich neue Versionen des Betriebssystems in der Vergangenheit fast immer verzögerten – das schien in Redmond ein Gesetz zu sein. An einer Stelle hakt es dann aber doch: Die versprochenen Android-Apps unter Windows 11 folgen später... Nach Monaten intensiven Testens, Ausprobierens und Arbeitens mit den Vorabversionen gibt es an Windows 11 wenig auszusetzen. Auch das überrascht, denn bislang folgte einer guten stets eine „weniger gute“ Version. Denken Sie an Vista nach XP und an Windows 8 nach Version 7. Windows 10 war gut, Windows 11 macht Schluss mit der „Tradition“. – Das und vieles mehr lesen Sie im neuen PC-WELT Sonderheft XXL 1/2022 Windows 11 Handbuch. Jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!



Das sind die Themen in der neuen PC-WELT XXL 1/2022 Windows 11 Handbuch

Einführung & Überblick

Das kommt in Windows 11. Microsofts neues Betriebssystem bietet neue Funktionen, ein neues Design und eine neue Bedienung.

Alles Wichtige im Überblick. Unsere Bildergalerie zeigt alle wichtigen Neuerungen von Windows 11 in der Übersicht.

Editionen im Vergleich. Windows 11 erscheint in verschiedenen Varianten: alle Editionen, Preise und Funktionen.

Was wird aus Windows 10? Muss man sofort upgraden? Was kostet Windows 11? Antworten auf alle Fragen.

Installieren & umsteigen

Die Wege zu Windows 11. Dieser Ratgeber erklärt die verschiedenen Wege, wie Sie an das neue Betriebssystem kommen.

Upgraden & neu installieren. Windows 11 neu installieren oder als In-Place-Uprade aufspielen? Alle Schritte, Vor- und Nachteile.

Windows 11 ausprobieren. Wenn Sie sich noch nicht von Windows 10 verabschieden möchten: So testen Sie das neue System.

Ist Ihr PC fit für Windows 11? Nicht alle Rechner genügen den strengen Systemanforderungen – so nehmen alte PCs die Hürde.

Kennenlernen & einrichten

Die neue Oberfläche. Mittiges Startmenü, neue Suche & Co. erfordern etwas Einarbeitung.

Der neue Datei-Explorer. Microsoft hat den Windows-Explorer komplett umgestaltet.

Neue Einstellungen & Apps. Die Windows-Einstellungen hat Microsoft völlig umgekrempelt, dazu kommen neue Apps.

Der neue Microsoft Store. Der neue Store in Windows 11 ist übersichtlicher und komfortabler. Doch eine wichtige Funktion fehlt.

...

System tunen & ausreizen

Windows-PC beschleunigen. Nicht alles im Standardsystem ist notwendig: So misten Sie aus.

Fenster per Snap anordnen. Die neue Snap-Funktion platziert blitzschnell alle offenen Fenster wie gewünscht.

System per Kommandozeile. So praktisch Mausbedienung und Windows-Fenster sind, manches funktioniert über Kommandos schneller – wenn man diese kennt.

Automatische Installation. Windows 11 ist fix installiert, das Anpassen aber dauert. Doch all das geht auch viel schneller.

...

Windows-Sicherheitscenter. Das Windows Defender Security Center bündelt alle Sicherheitsfunktionen von Windows zentral.

Windows 11 aktualisieren. Das Update in Windows 11 ist nun deutlich komfortabler, inklusive der optionalen Updates.

Der neue Edge-Browser. Microsoft hat seinen Browser auf Chromium-Basis überarbeitet, mit dem Internet Explorer ist Schluss.

Ein Klick zum sicheren PC. Für mehr Sicherheit am Rechner braucht es oft gar nicht viele Einstellungen: Unsere One-Klick-Tools helfen sofort weiter.

...

WLAN & Heimnetz

Netzwerk in Windows 11. Das neue Betriebssystem bringt zahlreiche Neuerungen bei den Netzwerkfunktionen mit sich.

Mehr Speed im LAN-Netz. Gigabit-Geschwindigkeit gibt es schon lange, jetzt wird das Heimnetz noch deutlich schneller.

Das Netzwerk aufbauen. Dateiaustausch, gemeinsamer Zugriff und mehr: So richten Sie ein Netzwerk unter Windows 11 ein.

WLAN unter Windows 11. Viele kleine Verbesserungen machen das Management rund um die Funknetze einfacher.

...

Windows-Fehler aufspüren. Das Betriebssystem sagt oft nicht deutlich genug, was ihm fehlt. Wir gehen an die Fehleranalyse.

Windows 11 reparieren. Warum sollte man das System neu aufsetzen, wenn man es reparieren und wiederherstellen kann!

Tipps und Tricks satt. Auf zwölf Seiten finden Sie wichtige Tipps, die das Leben mit Windows 11 erleichtern.

Ashampoo WinOptimizer. Workshop zur Vollversion WinOptimizer 18 auf der Heft-DVD.

...

Die Highlights der DVD

Vollversionen für Windows 11. 179 Programme, Tools und Vollversionen haben wir auf der Heft-DVD zusammengestellt.



