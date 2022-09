Ralf Buchner

Bereits im Januar 2022 wurde die neue Version des Fritzbox-Betriebssystems angekündigt. Doch erst jetzt – punktgenau zum Erscheinen des neuen Fritzbox-Sonderheftes – soll die finale Version für die wichtigsten Fritzbox-Modelle bereitstehen. Doch das Warten hat sich gelohnt: Fritz-OS ist ein gewichtiges Update und wird auch langjährige Fritzbox-Freunde überraschen – nicht nur wegen der frischen Benutzeroberfläche, die wichtige Funktionen klarer von selten genutzten Einstellungen unterscheidet. Sie bringt auch viele Neuerungen mit, darunter oft geforderte, etwa die einfache VPN-Verbindung per Wireguard-Protokoll, oder notwendige, wie eine bessere WLAN-Leistung im Mesh, und praktische, etwa die Anruferansage beim Fritz-Fon. Das neue PC-WELT Sonderheft 5/2022 Fritzbox. Jetzt am Kiosk oder bequem im PC-WELT-Shop bestellen!

Das sind die Themen im neuen Sonderheft Fritzbox 5/2022

Fritz-Produkte

22 Fritzboxen im Vergleich. Alle Fritzbox-Router für VDSL und LTE sowie Kabel- und Glasfaseranschlüsse im großen Überblick.

Fritz-Repeater für Ihr WLAN. Diese aktuellen Repeater für Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6 erweitern das WLAN in einer Wohnung, im Haus oder im Büro mühelos.

Smarte Geräte im Fritz-Netz. Von AVM gibt es Lampen, Steckdosen und Heizungsregler, die mit der Fritzbox zusammenspielen.

Komforttelefone von AVM. Das neue Fritzfon X6 erweitert das Angebot von AVM an DECT-Telefonen für die Fritzbox.

Fritzbox-Neuheiten

Neues Fritz-OS 7.50. Die neue Firmware für unterstützte Fritzboxen und WLAN-Repeater bringt zahlreiche Neuheiten.

Test: Fritzbox 7590 AX. Der Test zeigt, wie sich die neue VDSL-Fritzbox mit dem WLAN-Standard Wi-Fi 6 bei Tempo und Sicherheit schlägt.

Test: Fritzbox 7530 AX. Wir testen, was der Einstiegs-Router mit Wi-Fi 6 in der Praxis wirklich leistet.

Test: Fritzbox 7510. Dem günstigen Router fehlt es an Ausstattung. Für bestimmte Einsatzzwecke ist er aber optimal.

Fritzbox-Praxis

Besser telefonieren. Die Telefonfunktionen der Fritzbox stehen im Schatten ihrer Arbeit als Internet- und WLAN-Router.

Fritzbox als NAS. Als NAS stellt die Fritzbox einen Speicherplatz im Heimnetz bereit – mit mehr Tempo und Sicherheit.

Alternative Firmware. Genügt die Standard-Firmware der Fritzbox nicht, gibt es eine Gratis-Alternative für Profis.

WLAN: Große Tempo-Lüge. So stellen Sie mit wenig Aufwand zuverlässig fest, wie schnell Ihr Heimnetz Daten überträgt.

Fritzbox-Sicherheit

WLAN-Router jetzt schützen. So sichern Sie Router und Heimnetz gegen aktuelle Angriffe.

Fernzugriff mit MyFritz. Die Fritzbox erreichen Sie bequem und sicher auch übers Internet.

Sichere VPN-Verbindung. Neu: Wie Sie Wireguard für die VPN-Funktion der Fritzbox nutzen.

Kindersicherung & Filter. Diese Einstellungen verhindern den unerlaubten Onlinezugang.

Fritzbox-Workshops

All-IP-Anschluss. So funktioniert die Fritzbox am aktuellen Telekom-Anschluss.

DSL-Verbindung. Die Fritzbox ganz einfach für Internet per VDSL einrichten.

Kabel-Internet. Schritt für Schritt erklärt: Fritzbox am Kabelanschluss nutzen.

Online im LTE-Netz. Die Fritzbox für den mobilen Internetzugang macht unabhängig.

Fritzbox-Apps

Smart-Home-Geräte steuern. Mit der FritzApp Smart Home ist das Heimnetz unter Kontrolle.

Fritzbox fernsteuern. Standortunabhängig mit dem Handy auf die Fritzbox zugreifen.

Helfer für das WLAN. Per Fritz App WLAN Störer finden und Signalstärke messen.

Auf der DVD gibt es Tools für die Fritzbox und das Heimnetz sowie Workshop-Videos von AVM. Direkt von der DVD starten Sie Tails, ein Linux-System zum sicheren Surfen.

