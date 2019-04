PC-WELT Insider startet – exklusive Artikel für Insider

Panagiotis Kolokythas

Mit PC-WELT Insider erweitern wir ab sofort unser Angebot: Als Insider erhalten Sie Zugriff auf hochwertige, exklusive Ratgeber und mehr.

Vergrößern PC-WELT Insider startet

Aus "PC-WELT Plus Light" wird "PC-WELT Insider": Und mit "PC-WELT Insider" erhalten Sie ab sofort noch mehr exklusive Inhalte auf pcwelt.de. Wir veröffentlichen regelmäßig Insider-Artikel zu allen Themen, die für Computer-Nutzer spannend sind. Dazu gehören Ratgeber mit pfiffigen Windows-Tipps, oder auch Artikel, die Ihnen helfen, PC-Probleme zu lösen. Hinzu kommen Tipps und Tricks rund um Hardware-Themen, Linux und vieles mehr. Alle Insider-Artikel werden werbereduziert ausgeliefert und sind natürlich von jedem Gerät aus abrufbar.

Nach einer kostenlosen Anmeldung haben Sie als „PC-WELT Insider Starter“ Zugriff auf zwei Insider-Inhalte pro Monat. Den vollen Zugriff auf alle Insider-Inhalter erhalten Sie als „PC-WELT Insider“ im Monatsabo für nur 4,99 Euro pro Monat. Es gilt eine flexible Laufzeit: Sie können den Zugang jederzeit für den Folgemonat online kündigen!

Alle Insider-Artikel sind als solche markiert. Neugierig geworden? Eine Übersicht aller PC-WELT Insider-Artikel finden Sie auf dieser Seite.

Falls Sie bereits PC-WELT Abonnent sind oder ein Abo für PC-WELT Plus Digital besitzen, dann müssen Sie für PC-WELT Insider natürlich nichts extra zahlen: Als Abonnent von Plus Digital melden Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten über den Login auf dieser Seite an . So lange Sie eingeloggt sind, haben Sie ebenfalls unbegrenzten Zugriff auf alle Insider-Artikel.

Sie wollen noch mehr ? Wissen satt erhalten Sie mit dem regulären PC-WELT Plus Digital: Sie bekommen für nur 6,99 Euro pro Monat alle digitalen Hefte der PC-WELT, der AndroidWelt, der LinuxWelt und alle Sonderhefte aus diesen Reihen, etwa PC-WELT XXL. Die Hefte lesen Sie auf PC oder Notebook direkt im Browser. Unterwegs bekommen Sie die Hefte über unsere PC-WELT Magazin App, die wir für nahezu alle Plattformen anbieten. Als Zugabe erhalten alle Plus-Abonnenten Vollzugriff auf die Inhalte der Heft-DVDs und jeden Monat einen Gutschein in Höhe von 2,99 Euro für die PC-WELT Online-Videothek. Hinzu kommen da natürlich auch noch alle Inhalte von PC-WELT Insider!

Weitere Infos zu PC-WELT Plus Digital finden Sie auf dieser Seite.