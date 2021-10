Die zweite Kamera des Gaming-Zimmers: Canon PowerShot G7 X Mark III

Michael Schmelzle

Canon PowerShot G7 X Mark III : Die 2. Kamera des Gaming-Zimmers für unterwegs und die zweite Perspektive.

Sponsored Post Vergrößern Canon PowerShot G7 X Mark III: Die 2. Kamera des Gaming-Zimmers für Streaming & Vlogs © Canon

In ultimativen Gaming-Zimmer ist die kleine und kompakte Canon PowerShot G7 XMark III eine empfehlenswerte Ergänzung zu unserer Hauptkamera Canon EOS M50 Mark II - die wir in diesem Beitrag bereits ausführlich vorgestellt haben. Das PowerShot-Modell eignet sich perfekt für Detailszenen oder als zweite Perspektive neben der Hauptkamera. Auch für unterwegs und für spontane Aufnahmen ist die kleine Kamera die perfekte Wahl.

Geballte Aufnahmetechnik für das Gaming-Zimmer

Die Canon PowerShot G7 X Mark III bietet für Vlogger und Livestreamer eine gute Balance aus kleinem, kompaktem Gehäuse, leichter Bedienung und beeindruckender Bild- und Tonqualität. Mit 105,5 x 60,9 Millimetern ist ihre Vorderseite deutlich kleiner als die der meisten Smartphones und mit 41,4 Millimetern Tiefe passt die nur rund 300 Gramm leichte Kamera bequem in jede Jackentasche.



In diesem kleinen Gehäuse steckt geballte Technik, die sie für Videoaufnahmen besonders interessant macht. Das fängt bei dem Bildsensor an, der für Fotoausnahmen eine effektive Auflösung von 20,1 Megapixel bietet und sich aufgrund seiner Größe von einem Zoll für Filmaufnahmen mit cineastischem Charakter eignet. In Kombination mit dem leistungsstarken Bildprozessor DIGIC 8 und dem Objektiv liefert die kleine Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine erstaunliche Video- und Fotoqualität.

Vergrößern Die Bedienelemente auf der Powershot G7 X Mark III © Canon



Das 7,5 cm (3,0 Zoll) große Touchscreen-Display können Sie nach oben klappen und so die Kamera sogar für Selfies und Vlog-Aufnahmen verwenden. Viele Einstellungen lassen sich, wie von einem Smartphone gewohnt, am Touch-Display vornehmen. Zudem bietet die PowerShot G7 X Mark III Bedienelemente, die man von professionellen Spiegelreflexkameras kennt.

So können Sie neben Modi von Automatik bis Manuell die Belichtungskorrektur direkt an einem Drehrad auf der Oberseite der Kamera einstellen. Praktisch ist zudem ein Steuerring am Objektiv, das Sie mit gewünschten Funktionen belegen. Der Autofokus bietet übrigens eine Besonderheit, die sehr praktisch ist: Den Fokus können Sie nach dem automatischen Fokussieren selber anpassen.

Lichtstarkes Zoomobjektiv mit Bildstabilisator

Beeindruckend ist das Objektiv der Canon PowerShot G7 X Mark III - es deckt im Vergleich zum Kleinbildformat eine Brennweite von 24 bis 100 Millimetern ab. So können Sie die Kamera für Weitwinkel-Aufnahmen bis hin zum Telebereich für Motive nutzen, die sich weiter entfernt befinden. Der 4,2-fache Zoombereich lässt sich mit einem Digitalzoom verdoppeln. Trotz seiner äußerst kompakten und leichten Bauweise bietet das Objektiv eine für Kompaktkameras ungewöhnlich hohe Lichtstärke, die im Weitwinkel bei 1:1,8 und im Telebereich bei 1:2,8 startet.

Das ermöglicht in Kombination mit dem Bildsensor und dem leistungsstarken Bildprozessor rauscharme Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen - sowohl für Video- wie Fotoaufnahmen. Zudem können Sie dank des großflächigen Bildsensors Aufnahmen von Motiven mit scharfen Details und unscharfem Hintergrund mit einem schönen professionell wirkenden Bokeh-Effekt erstellen.

Vergrößern Das Streaming-Kit für die Powershot G7 X Mark III © Canon



Genial für Videografen wie auch für Fotografen ist ein eingebauter ND-Filter, der das Licht um drei Blendenstufen abblendet. Bei Bedarf können Sie ihn entweder automatisch zuschalten oder selbst aktivieren. So sind bei Tageslicht Videoaufnahmen mit längeren Verschlusszeiten möglich, die ein natürlicheres Ergebnis liefern. Zudem erscheinen Bilder auch bei sehr hellem Licht mit kräftigen Farben. Fotografen erhalten zusätzlichen kreativen Spielraum, indem Sie mit dem ND-Filter eine längere Belichtungszeit für Aufnahmen mit Bewegungsunschärfe nutzen können.

Damit es bei Freihandaufnahmen dabei zu keinen Verwacklungen kommt, bietet das Objektiv einen optischen 5-achsigen Bildstabilisator (Lensshift-System). Er wird von Canon „Intelligent IS“ genannt und kann bis zu vier Blendenstufen bei Video- und Fotoaufnahmen ausgleichen.

4K-Videos im Hoch- oder Querformat

In sozialen Medien sind Hochformat-Videos weit verbreitet, da diese Inhalte hauptsächlich auf einem Smartphone betrachtet werden. Mit der PowerShot G7 X Mark III können Sie daher Videos in allen Auflösungen auch hochkant aufnehmen. Neben automatischen Einstellungen lässt sich eine Videoaufnahme auch manuell steuern.

Vergrößern Powershot G7 X Mark III: Guter Blitz fürs Zubehör © Canon

Die Kamera ermöglicht Videoaufnahmen bis zu der UHD-Auflösung mit 3.840 x 2.160 Pixeln. Im Format Full-HD (1.920 x 1.080) beträgt die maximale Bildwiederholrate sagenhafte 120 Bilder pro Sekunde. In einem Videoschnittprogramm lässt sich so ein Video als Zeitlupe ruckelfrei 4-fach langsamer wiedergeben. Sollten Sie eine geringere Videoauflösung wünschen, dann bietet die Kamera zudem das HD-Format mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixel.



Ebenso wichtig wie ein gutes Bild ist eine gute Tonqualität. Die Canon PowerShot G7 X Mark III bietet ein integriertes Stereo-Mikrofon, das sich gut für viele spontane Videoaufnahmen eignet. Zudem lässt sich über einen 3,5-mm-Mikrofoneingang ein externes Mikrofon anschließen.

Relaxt Live Stream erstellen

In der Gamer-Community sind Live Streams auf Youtube ein beliebtes und gern genutztes Format. Die PowerShot G7 X Mark III ermöglicht daher Live Streams auf Youtube über den Cloud-Dienst image.canon . Dazu muss die Kamera über WLAN mit dem Internet verbunden sein. Sie haben die Wahl, ob ein Live-Streaming sofort startet oder als geplantes Stream-Event stattfinden soll.

Ihr Video lässt sich privat, eingeschränkt oder öffentlich streamen. Über einen HDMI-Ausgang können Sie den Stream zusätzlich auf einem externen Gerät aufzeichnen. Damit die Kamera zuverlässig mit Energie versorgt wird, lässt sie sich über den optionalen Canon PD-E1 USB Power Adapter im Dauerbetrieb nutzen.

Unterwegs perfekte Vloggs erstellen

Das kleine Multitalent PowerShot G7 X Mark III eignet sich ideal für spontane Videoaufnahmen in den verschiedensten Umgebungen. Mit dem GriffstativHG-100TBR , das auch als Tischstativ genutzt werden kann, lässt sie sich noch bequemer halten. Praktisch: In einer Mulde ist die herausnehmbare Fernbedienung CanonBR-E1 untergebracht.

Vergrößern Für die Powershot G7 X Mark III gibt es auch eine kabellose Fernbedienung © Canon

Unterwegs können Sie beispielsweise die Kamera aufstellen und mit der Fernbedienung sich selber filmen. Das Griffstativ kommt zudem mit einer Halterung, an der Sie ein externes Mikrofon befestigen können. Als Komplettlösung bietet Canon die Kamera in einem Live-Streaming-Kit an, das sich auch hervorragend unterwegs für Vlog-Aufnahmen nutzen lässt.

Fotokamera mit Profi-Funktionen

Das kleine Multitalent glänzt außer bei Videoaufnahmen auch bei den Fotofunktionen. Die Kameraeinstellungen lassen sich entweder automatisch oder manuell vornehmen. Bilder speichert die Kamera entweder im JPEG-, Raw oder Raw+JPEG. Zudem bietet die Kamera neben einem Panoramamodus auch ein Fokus Bracketing, mit dem Sie aus einer Serie aus unterschiedlich fokussierten Aufnahmen ein durchgängig scharfes Gesamtbild erhalten.

Bis zu 30 Bilder pro Sekunde im Raw-Format können Sie dank der Pre-Shooting Funktion aufnehmen. Der integrierte ausklappbare Blitz bietet die Möglichkeit, auf dem zweiten Verschlussvorhang auszulösen. So lassen sich beeindruckende Effekte für Aufnahmen mit längerer Belichtung erstellen. Mit dem Canon High Power Flash HF-DC2 können Sie sogar ein externes Blitzgerät verwenden, um noch kreativer zu fotografieren.

Vergrößern Ideal für unterwegs: Powershot G7 X Mark III © Canon

Fazit PowerShot G7 X Mark III

Mit einer beeindruckenden Videoqualität für Vlogs und Live Streams setzen Sie ihr Gaming Zimmer gebührend in Szene. Die PowerShot G7 X Mark III bringt dafür alle Voraussetzungen mit. Zudem bietet die unkomplizierte und kompakte Kamera hervorragende Fotofunktionen, die professionellen Ansprüchen gerecht wird. Empfehlenswert für Videografen ist das Live-Streaming-Kit.