Die Hauptkamera des Gaming-Zimmers für Livestreams & Vlogs: Canon EOS M50 Mark II

Michael Schmelzle

Canon EOS M50 Mark II: Die Hauptkamera des Gaming-Zimmers für fantastische Livestreams und Vlogs.

Canon EOS M50 Mark II: Die Hauptkamera des Gaming-Zimmers für Streaming & Vlogs © Canon

Videoaufnahmen und Streaming in bester Qualität ermöglichen die speziell für diesen Zweck entwickelte Canon-Kameras wie die EOS M50 Mark II oder PowerShot G7 X Mark III - die Kameras des Gaming-Zimmers für Livestreams & Vlogs. Mit der spiegellosen Systemkamera Canon EOS M50 Mark II erhalten Sie eine beeindruckende Videoqualität bei voller Auflösung auch im Hochformat. Dank wechselbarer Objektive können Sie die Kamera zudem jeder Aufnahmesituation perfekt anpassen. Die Kompaktkamera PowerShot G7 X Mark III ist eine handliche Zweitkamera, mit der Sie weitere Perspektiven oder Details zeigen können. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die Hauptkamera des Gaming-Zimmers vor, die Canon EOS M50 Mark II - die entweder mit schwarzem oder weißem Gehäuse erhältlich ist.

Vlogging mit Smartphone versus Canon EOS M50 Mark II

Ein Smartphone eignet sich zwar für ein Vlog oder ein Livestream. Doch die Qualität ist durch den nicht einmal Fingernagel großen Bildsensor begrenzt. Bei wenig Licht leidet die Bildqualität sichtbar, eine Ausschnittvergrößerung kann dann unnatürlich wirken. Auch Webcams nutzen einen sehr kleinflächigen Bildsensor, der nur für Videokonferenzen eine ausreichende Bildqualität bietet. Eine deutlich bessere Bildqualität auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen liefern Systemkameras mit Wechselobjektiv wie die Canon EOS M50 Mark II, die einen großen Bildsensor im APS-C-Format nutzt. Diese Kamera wurde speziell für Influenzer, Vlogging und Livestreams entwickelt und lässt sich unter anderem für Livestreams oder als Webcam verwenden.

Vergrößern Das Premium Streaming Kit für die Canon EOS M50 MK II © Canon

Der größte Vorteil gegenüber einem Smartphone ist die deutlich bessere Videoqualität besonders bei schlechten Lichtbedingungen und die hohe Flexibilität dank wechselbarer Objektive. So können Sie bereits mit dem Kit-Objektiv auch bei schwachem Licht hervorragende Aufnahmen erstellen oder beispielsweise mit einem Makro-Objektiv selbst winzige Motive formatfüllend in hoher Qualität darstellen. Mit dem APS-C großen Bildsensor, der 24,1 Megapixel auflöst, sind professionelle Aufnahmen mit unscharfem Hintergrund und beeindruckendem Bokeh möglich. Ein Smartphone zeigt dagegen aufgrund seines kleinen Bildsensors ein nahezu durchgehend scharfes Bild an.

Daher bieten viele aktuelle Smartphones zwar einen Porträt-Modus für Fotoaufnahmen, der einen unscharfen Hintergrund berechnet. Doch die Ergebnisse sind abhängig vom Motiv oft nicht überzeugend, zudem ist der Porträt-Modus für Videoaufnahmen nicht verfügbar. Allerdings ist Die Canon EOS M50 Mark II ist zwar etwas größer und schwerer im Vergleich zu einem Smartphone, mit dem 15-45mm-Kit-Objektiv bringt sie allerdings gerade mal etwas mehr als ein halbes Kilo auf die Waage. Das Kameragehäuse misst zudem nur kompakte 11,6 x 8,8 x 5,9 Zentimeter - inklusive integriertem elektronischen Sucher.

Einsatzgebiet: Direkt streamen, Vlogs erstellen & Videokonferenzen

Dank integriertem WLAN und Bluetooth lassen sich mit der Canon EOS M50 Mark II Videos und Fotos sofort auf Social-Media-Kanälen teilen, indem man sie auf ein Smartphone überträgt. Per HDMI kann man zudem das Video auf einem Fernseher wiedergeben. Möchten Sie einen Vlog erstellen, dann lässt sich das 7,5 cm große Touchscreen-LCD drehen und schwenken, damit man sich während der Aufnahme sieht. Per WLAN-Verbindung ist über den Cloud-Dienst image.canon ein direkter Livestream auf Youtube möglich. Zudem kann dieser Cloud-Dienst unter anderem aufgenommene Bilder 30 Tage lang speichern oder Videos zu einem Windows- oder Apple-Rechner übertragen.

Vergrößern Lieferumfang der Canon EOS M50 MK II © Canon

Mit dem kostenlosen EOS Webcam Utility lassen sich viele Canon-Kameras, darunter auch die Canon EOS M50 Mark II, als Webcam verwenden. Dazu muss die Kamera per USB-Kabel entweder mit einem Windows- oder Apple-Rechner verbunden sein. Unterstützt werden alle namhaften Videokonferenzprogramme wie Zoom oder Microsoft Teams. Canon bietet extra ein Videokonferenz-Kit für die Canon EOS M50 Mark II an, das einen Stromnetzanschluss sowie das Tischstativ JOBY GorillaPod 1K beinhaltet.

Canon EOS M50 Mark II: Beeindruckende Videoqualität

Videos nimmt die Canon EOS M50 Mark II mit einer maximalen Auflösung von 4K (3.840 x 2.160 Pixel) bei einer Bildwiederholrate von 25 Bildern pro Sekunde auf. Diese Auflösung ist gut geeignet, wenn Sie im Videoschnitt einen Ausschnitt vergrößern möchten. Die ISO-Empfindlichkeit reicht von 100 bis 6.400, was auch für Aufnahmen bei weniger Licht ausreichend ist.



Für sehr schlechte Lichtverhältnisse, beispielsweise ein schummrig beleuchtetes Gaming-Zimmer, spielt die Canon EOS M50 Mark II ihre volle Leistung bei Full-HD-Videoaufnahmen aus. Die Empfindlichkeit reicht bis ISO 12.800 (erweiterbar auf ISO 25.600), so sind selbst Aufnahmen in guter Qualität bei Kerzenlicht möglich. Zudem nutzt die Kamera für Aufnahmen in Full-HD-Auflösung das leistungsstarke Dual Pixel CMOS AF-System mit bis zu 3.975 AF-Positionen.

Vergrößern Die Bedienelemente auf der Canon EOS M50 MK II © Canon

Das AF-Feld können Sie wie bei einem Smartphone einfach per Fingertipp auf das Livebild setzen. Der Autofokus erkennt auf Wunsch Gesichter, Augen und Objekte. Während einer Videoaufnahme kann der Autofokus diese Motive nachführen, damit sie in jeder Situation scharf abgebildet werden. Bis zu 60 Bilder pro Sekunde nimmt die Kamera im Full-HD-Format auf. Im Videoschnitt lässt sich so das Video ruckelfrei in halber Geschwindigkeit wiedergeben.



Nutzen Sie ein Objektiv mit optischem Bildstabilisator, dann können Sie diesen in allen Videomodi nutzen. Der Weiteren lässt sich zusätzlich ein digitaler Bildstabilisator verwenden. Rund 130 Minuten lang reicht eine Akkuladung für eine Videoaufnahme in Full-HD. Zudem können Sie mit dem optionalen Netzadapter Canon CA-PS700 die Kamera dauerhaft mit Strom versorgen.

Erweiterbarkeit der Canon EOS M50 Mark II

Die Canon EOS M50 Mark II ist trotz ihrer kompakten Maße eine ausgewachsene spiegellose Systemkamera, die viele Erweiterungsmöglichkeiten bietet. So können Sie sieben Canon-Objektiven der M-Serie wählen, die für Videoaufnahmen optimiert sind. Von Makro bis SuperTele deckt die Kamera die unterschiedlichsten Einsatzbereiche ab. Zudem können Sie per Adapter alle EF-Objektiven für Canons Spiegelreflexkameras nutzen.

Vergrößern Voll flexibel mit bis zu sieben Zusatzobjektiven: Canon EOS M50 MK II © Canon

Der Systemschuh kann als Halterung für ein externes Mikrofon dienen. Außerdem nimmt er verschiedene Aufsteck-Blitzgeräte auf, auch drahtlos (entfesselt) lassen sich ein bis mehrere Blitzgeräte auslösen. Per Stativgewinde können Sie die Canon EOS M50 Mark II entweder auf ein Stativ beziehungsweise Tischstativ befestigen. Mit einem Gimbal oder einem automatischen Slider lassen sich zudem beeindruckende Kamerafahrten erstellen. Neben der Videoqualität muss auch der Ton stimmen: Die Kamera bietet bereits ein eingebautes Mikrofon. Zudem können Sie über einen 3,5-mm-Eingang ein externes Mikrofon anschließen.

Vergrößern Canon EOS M50 MK II © Canon

Canon EOS M50 Mark II: Die ideale Hauptkamera für das Gaming-Zimmer

Möchten Sie beispielsweise für Vlogs und Livestreams eine deutlich bessere Bildqualität, als sie ein Smartphone liefert, dann ist die Canon EOS M50 Mark II eine empfehlenswerte Alternative. Die spiegellose Systemkamera lässt sich dank Wechselobjektiven perfekt auf jede Foto- und Filmsituation anpassen. Außer für Filmaufnahmen eignet sich die Kamera zudem hervorragend als Fotokamera. Zwar ist die Canon EOS M50 Mark II größer im Vergleich zu einem Smartphone. Sie lässt sich aufgrund ihrer kompakten Maße und geringen Gewichts dennoch auch unterwegs gut verwenden.