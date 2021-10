Grafikkarte für den PC des Gaming-Zimmers: ZOTAC RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo

Michael Schmelzle

Perfekt als Grafikkarte für den Spiele-PC des Gaming-Zimmers: Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo.

Sponsored Post Vergrößern Fast so schnell wie eine 3090: ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo © ZOTAC

Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo ist mit einem Boost-Takt von 1785 MHz der stärkste werkseitig übertaktete Gaming-Prozessor von ZOTAC. Wie unser Test zeigt, muss sich das ZOTAC-Modell in Sachen Gaming-Leistung nicht vor der RTX 3090 verstecken: "Bei den Spieletests in UHD (3840 x 2160 Pixel) liegt die RTX 3080 Ti dann nur mit guten zwei Prozent hinter der RTX 3090 zurück."

Das Extreme-Holo-Modell greift auf satte 10240 Shader-, 320 Textur- und 112 Rasteroperations-Einheiten zurück. Hinzu kommen 80 Raytracing-Cores für Echtzeit-Raytracing sowie 320 Tensor Cores für KI-Berechnungen wie beispielsweise DLSS 2.0. Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo besitzt 12 GB GDDR6X-Videospeicher, die über ein 384 bit breites Interface angebunden sind. Damit erreicht die ZOTAC-Grafikkarte eine Datenübertragung von bis zu 19 Gigabyte pro Sekunde - top Werte!

Die 3-Slot-Grafikkarte besitzt vier Display-Anschlüsse, die HDCP 2.3 beherrschen: Dreimal DisplayPort 1.4a (bis zu 7680x4320@60Hz) sowie einmal HDMI 2.1 (bis zu 7680x4320@60Hz). Für die Unterstützung von 8K/60FPS oder 4K/120FPS ist ein Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel erforderlich. Im Multi-Display-Betrieb können Sie bis zu vier Bildschirme anschließen. Selbstredend unterstützt das ZOTAC-Modell moderne APIs wie DirectX 12 Ultimate und OpenGL 4.6.

Vergrößern An die AMP Extreme Holo lassen sich bis zu vier Bildschirme anschließen. © ZOTAC

Über die kostenlose Software Firestorm (Download) lässt sich das ZOTAC-Modell noch zusätzlich übertakten: Per Schieberegler erhöhen Sie die Taktfrequenz des Grafikprozessors sowie Videospeichers und der Spannungsversorgung via PowerBoost. Die Änderungen lassen sich in drei verschiedenen Profilen abspeichern und so auf Mausklick automatisch aktivieren. Dank Dual-BIOS geht das Overclocking dabei ohne Risiko vonstatten.

Vergrößern Alles unter Kontrolle mit der Gratis-Software FireStrom. © ZOTAC

Ausgefeilte Kühlung: ZOTAC IceStorm 2.0

Der über 30 Millimeter hohe Aluminium-Kühlkörper ist in drei Segmente unterteilt, die mit acht Kupfer-Heatpipes miteinander verbunden sind. Ein extra großer Kupferkühlblock leitet die Abwärme des Grafikprozessor optimal in den mittleren Kühlblock. Die Spannungswandler und Speicherchips sind dank Hochleistungs-Kühlpads ebenfalls optimal mit den Kühlkörper-Segmenten verbunden. Auf der Rückseite schließt eine massive Backplate aus Metall das Kühlungssystem ab.

Vergrößern Opimale Kühlung der Spannungswandler und Speicherchips dank Hochleistungs-Wärmeleitpads. © ZOTAC

Drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 100 Millimetern sorgen für ein effizientes Ableiten der thermischen Energie. Dank der Funktion Activ Fan Control können Sie in der bereits weiter oben erwähnten ZOTAC-Software Firestrom eigene Lüfterkurven definieren - inklusive passiver Kühlung mittels des Features FREEZE Fan Stop.

Dynamische RGB-Beleuchtung im HoloBlack-Design

Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo setzt an der Seite auf das preisgekrönte HoloBlack-Design: Eine Chromfläche mit einem Türkis-Grün-Pink-Farbverlauf mit vier LED-Streifen darunter, die fast über die ganze Kartenlänge laufen und im Zusammenspiel einen holografischen Look erzeugen. Auf der Backplate sind vier weitere Leuchtstreifen sowie das ebenfalls beleuchtete "ZOTAC Gaming"-Logo integriert. Zudem besitzt das ZOTAC-Modell an der Seite noch einen 3poligen RGB-Header, über den Sie ein zusätzliches LED-Stripe mit der Karte synchronisieren können.

Vergrößern HoloBlack-Design mit der 3-Zonen-RGB-Beleuchtung © ZOTAC

Ein Stripe ist nicht im Lieferumfang enthalten, dafür allerdings eine RGB-beleuchtete Grafikkarten-Halterung. Über die FireStorm-Software lassen sich diverse Beleuchtsanimationen wie Rainbow, Slide, Duet und Pash einstellen - oder Sie wählen selbst den Beleuchtungsmodus - unabhängig voneinder - für die drei Zonen aus.

Vergrößern Aktuell für rund 2000 Euro zu haben: ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo © ZOTAC

Die PCIe-4.0-Grafikkarte hat laut Hersteller eine maximale Leistungsaufnahme von 400 Watt und ist deswegen für eine extra starke Stromversorgzung gleich mit drei 8poligen PCIe-Strombuchsen ausgestattet. ZOTAC empfiehlt daher ein 800-Watt-Netzteil für den stabilen Betrieb in einem Gaming-PC. ZOTAC gewährt drei Jahre Hersteller-Garantie, die sich nach der Regsitrierung der Grafikkarte auf 5 Jahre erweitert - vorbildlich!