Backforce One & One Plus jetzt auch ganz in Schwarz inklusive HeiQ ViroBlock erhältlich

Gaming-Stühle made in Germany bietet der Hersteller Backforce jetzt auch in der Farbvariante "All Black Fabric" an. Zur Besonderheit des neuen Modells gehört der antiviral und antibakteriell wirkende Stoffbezug.

Vergrößern Backforce One in der Farbvariante All Black Fabric © Backforce

Seit mehr als 60 Jahren entwickelt und baut Interstuhl ergonomische Bürostühle. Die Expertise hat Interstuhl in die Tochter Backforce gesteckt, um auch den Markt für Gaming-Stühle abzudecken. Das erste Modell, den Backforce One, hatten wir letztes Jahr im Test - und das ergonomisch nochmals verbesserte Modell Backforce One Plus ist DER Gaming-Chair des ultimativen Gaming-Zimmers . Jetzt hat Backforce die Modellauswahl des Backforce One und One Plus erweitert:

Neben den drei Sondermodellen Paluten, Gamerlegion und Big sowie den Farbvarianten Rot, Blau, Grün, Gelb, Grau und Gold sind die beiden Backforce-Serien jetzt auch in der "All Black Fabric"-Farbvariante erhältlich. Der Gaming-Stuhl ist hier - inklusive der Nähte - komplett in Schwarz gehalten. Zur Besonderheit des All Black Fabric gehört der speziell behandelte Stoffbezug:

Backforce fügt dem Gewebe im letzten Schritt des textilen Herstellungsprozesses den antiviral und antibakteriell wirkenden Stoff Heiq Viroblock NPJ03 bei. Der zum Patent angemeldete Wirkstoff ist gemäß ISO 18184 als stark antiviral und ISO 20743 als stark antibakteriell gegen behüllte Viren und Bakterien wirksam. Der Hersteller aus der Schweiz hat den Heiq Viroblock NPJ03 sogar mit einer Wirksamkeit von 99,99 % in 30 Minuten gegen SARS-CoV-2 erfolgreich getestet.

Gleichzeitig mit dem Start des All Black Fabric bietet Backforce weiteres Zubehör für seine Gaming-Stühle an. Neben gepolsterten Armlehnen, Nackenkissen, personalisierbaren Schulter-Patches, zusätzlicher Gamer Puls LED Broche und Rollen sind Taschen von Orbitgear neu im Programm. Die ORBITGear x BACKFORCE Gamer Messenger Bag - im hauseigenen Shop unter Merchandise bestellbar - bietet beispielsweise Platz für Maus, Tastatur und Laptop. Der Clou: Die Tasche lässt sich über das mitgelieferte magnetische Tragesystem einfach und bequem an der Kopfstütze des Backforce One oder One Plus befestigen.

Wie alle Backforce-Stühle ist auch das "All Black Fabric"-Modell in Handarbeit in Deutschland gefertigt, kommt mit satten zehn Jahren Herstellergarantie und ist optimal für alle Menschen mit einer Körpergrößen zwischen 151 bis 192 Zentimeter sowie einem Körpergewicht von 45 bis 130 Kilogramm.