PC-WELT 9/2021 jetzt am Kiosk: Jetzt kommt Windows 11

Die Preview-Version von Windows 11 zum kostenlosen Ausprobieren ist da – vollgepackt mit Neuerungen. In der neuen PC-WELT erfahren Sie, was sich mit Windows 11 alles ändert, welche frische Desktop-Optik Sie erwartet und ob Windows 11 auf Ihrem PC läuft. Jetzt am Kiosk und im PC-WELT-Shop.

Windows 11 steht in den Startlöchern und macht schon über die Versionsnummer deutlich, dass Microsoft Großes vorhat. Eine neue Oberfläche in elegantem Design ist aktuell die Augenfälligste Neuerung in Windows 11. Und sie überspielt die Tatsache, dass sich die Microsoft-Entwickler zumindest bei den frühen ersten Versionen mit neuen Funktionen noch sehr zurückhalten. So können wir durchaus gespannt sein, was da noch kommen wird. Spannend bleibt auch die Frage, wer sich denn für das kostenlose Update qualifiziert und auf welcher Hardware das neue System laufen wird. Immerhin sieht es schon jetzt so aus, als würde Microsoft auch in der neuen Version mit der alten Tradition brechen, dass ein neues System neue Hardware erfordert. Ähnlich alt wie Windows 10 dürfen Rechner sein, auf denen Windows 11 laufen wird. Damit Sie Ihren PC schon mal testen können, haben wir zwei Tools auf DVD gepackt, die Ihre Hardware auf Windows-11-Lauffähigkeit testen. Kriegen Sie grünes Licht, sollte Ihr PC fit sein für das neue System. Falls nicht, müssen Sie aber auch nicht gleich zum Wertstoffhof fahren. Denn bis das neue System tatsächlich erscheint, kann es gut sein, dass die Hardwareanforderungen nochmal sinken. Denn Microsoft möchte Windows 11 auf so vielen PCs wie möglich sehen – und das ist ja auch gut so!

Jetzt kommt Windows 11. Alle Infos zum neuen System: Was es kann, wie es aussieht, wer es kriegt und was fehlt

System-Check für Profis. Diese Tricks verraten, was wirklich auf Ihrem PC läuft: Versteckte Prozesse finden, überflüssige Dienste abschalten ...

Gratis-Virenschutz für PC und Handy. F-Secure SAFE auf DVD: So schützen Sie bis zu drei Geräte gegen Malware, Phishing und Hacker

Starke Extras für Top-Tools. Gratis: Neue Funktionen für VLC Player, Irfanview, Office & Co.

Tricks für den Dateinamen. So umgehen Sie Systemgrenzen bei Dateinamen und -endungen

Mobiles Internet für zu Hause. Mit diesen Tipps können Sie Ihren Internetzugang zu Hause komplett auf Mobilfunk umstellen

So löschen Sie überflüssige Accounts. Jedes zusätzliche Onlinekonto erhöht die Gefahr von Datendiebstahl. Löschen Sie Zugänge zu Diensten, die Sie nicht nutzen

Schnell zum optimalen Scan-Ergebnis. So lässt sich auch bei schwierigen Vorlagen ein Top-Scan erstellen

Big Brother im Auto. Telematik-Tarife der Kfz-Versicherer versprechen geringe Beiträge, wenn Sie sich überwachen lassen

Sicher im Web. So verwenden Sie einen Browser auf einem Linux-System

5G-Netze im Vormarsch. Telekom, Vodafone und O2 überbieten sich mit Erfolgsmeldungen über den Ausbau ihrer 5G-Netze. Alles zum aktuellen Aufbaustatus, verfügbaren Tarifen und passenden Handys

Mobile Geräte für optimales Arbeiten. Das optimale Arbeitsgerät und Zubehör für jeden Einsatzzweck

Windows 10 fürs Gaming optimieren. 12 Schritte für mehr Leistung

Ab in die Natur. Die passenden Apps fürs Wandern, Radfahren und Campen

WLAN-Störer im Funknetz entlarven

Idealen Repeater-Standort per App finden

Powerline und WLAN kombinieren

Wie schnell ist Ihr WLAN wirklich?

Mehr Tempo: Auf Wi-Fi 6 umsteigen

HD-Videos und Spiele beschleunigen

So funktioniert das Streaming im Heimnetz

Medienwiedergabe vom Handy auf Fire TV

Streamen mit Chromecast 10

Musik über WLAN-Lautsprecher abspielen

