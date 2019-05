PC-WELT 6/2019 jetzt am Kiosk: Aus für Windows 7

Ralf Buchner

In wenigen Monaten stellt Microsoft den Support von Windows 7 ein und zwingt so Millionen Anwender zum Upgrade ihres Betriebssystems. In der neuen PC-WELT 6/2019 stellen wir Ihnen die verschiedenen Wege und Möglichkeiten vor, erläutern Fallstricke und bieten Lösungen.