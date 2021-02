PC-WELT 3/2021 jetzt am Kiosk: Windows Super-Sticks

Ralf Buchner

Windows retten, reparieren, schützen, optimieren: Diese Aufgaben erledigen Sie besonders schnell, wenn Sie einen USB-Stick mit den passenden Tools zur Hand haben. Im Beitrag Die Super-Sticks für Windows 10 erfahren Sie, wie Sie mit den Werkzeugen auf Heft-DVD ganz einfach Spezial-Sticks für jeden Zweck erstellen.

Mit jeder weiteren Windows-Version gibt es zahlreiche neue Funktionen. Manche kommen bei vielen Nutzern sofort und dauerhaft zum Einsatz. Andere sind wenig spektakulär oder gehen in der Flut der Anwendungen und Neuerungen unter. Im Artikel Cool, aber unbekannt: Features in Windows stellen wir die wichtigsten der weniger bekannten Funktionen vor. Plus: Nützliche Erweiterungstools auf Heft-DVD.

Wie schnell CPU, SSD und Grafikkarte tatsächlich sind, ist oft schwer zu sagen. Mit den richtigen Testtools erhalten Sie valide Ergebnisse, die Sie mit Werten anderer Nutzer vergleichen können. Im Ratgeber PC-Leistung selbst messen stellen wir Ihnen die besten Programme vor



Windows Super-Sticks: Windows retten, reparieren, schützen und optimieren. So erstellen Sie Spezial-Sticks für jeden Zweck

Unbekanntes Windows: Neue Funktionen entdecken: Das kann Ihr System, ohne dass Sie es wissen

8fach-Schutz für Ihren PC: Auf Heft-DVD 2 der Plus-Ausgabe: Immer sicher mit der Multiboot-DVD. Einfach einlegen, starten, schützen

Härtetest für Ihre Hardware: CPU, GPU, SSD & Co.: So reizen Sie alle Komponenten aus

WLAN jetzt komplett sicher: WPA3: So nutzen Sie den neuen Schutzstandard optimal

Windows-Einstellungen für die Sicherheit: In den Windows-Bordmitteln stecken einige sehr nützliche Schutzfunktionen

100 GByte gratis in der Multicloud: Wer für Zusatzspeicher nicht zahlen möchte, fasst mehrere Dienste und Konten zusammen

CPU-Wasserkühlung: Günstig & effizient: So funktionieren die All-in-one-Wasserkühlungen

Besser anmelden: Mit der „Einmalanmeldung“ lassen sich viele Passwortprobleme komplett umgehen. Allerdings hat dieses Verfahren auch einige Nachteile

HDMI 2.1: Das kann der neue Standard: Welche Technik dahinter steckt und wer ihn jetzt schon braucht

PDF-Dateien im Griff: So schöpfen Sie die Funktionen von PDF-Daten komplett aus

An Smartphone und PC Bilder bearbeiten: So peppen Sie Ihre Fotos ganz einfach auf

Die neuen Funktionen in Google Maps

Elektronisch unterschreiben: Bei elektronischen Signaturen müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 3/2021 - Fitness-Guide für Windows 10

Ihre Spuren im Internet per Mausklick beseitigen

Windows aufräumen und Speicherplatz schaffen

Registry: Fehler fixen und Überflüssiges beseitigen

Den Start von Windows beschleunigen

Tempo-Tuning für die Internetverbindung

Speicherplatzfresser auf der Festplatte finden

Versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen

Laufende Prozesse sehen und verwalten

Ist Windows 10 aktuell?

Sind alle Treiber aktuell?

Sicherer am Windows-Rechner anmelden

