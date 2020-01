Ralf Buchner

In der neuen PC-WELT finden Sie rechtzeitig zum Support-Aus von Windows 7 alle Infos zum Ablauf sowie unserere Tipps und Tricks, wie Sie ohne Probleme und Datenverlust auf Windows 10 migrieren. Jetzt am Kiosk.

Vergrößern PC-WELT 2/2020 jetzt am Kiosk: Windows 10 gratis!

Am 14. Januar ist Schluss: An diesem Tag stellt Microsoft den Support für Windows 7 ein und zwingt damit alle privaten Nutzer zum Upgrade ihres Betriebssystems. Im Ratgeber Support-Aus: Upgrade von Windows 7 auf 10 finden Sie alle Infos zum Ablauf sowie unserere Tipps und Tricks, wie Sie ohne Probleme und Datenverlust auf Windows 10 migrieren. Plus: Die Tools dazu auf Heft-DVD.

In der Arbeit kurz die privaten Mails checken oder bei Facebook reinschauen: Ist das überhaupt erlaubt? Und darf der Chef meine PC-Arbeit überwachen? Im Artikel Spionage am Arbeitsplatz? geben wir Antworten auf die technischen und rechtlichen Fragen zum Thema Arbeitsplatz-PC.



In diesem Jahr können Sie sich nicht nur auf olympische Rekorde freuen, sondern auch auf technische Neuheiten der nächsten Entwicklungsstufe: Mobilrechner mit zwei Displays und einem extra angepassten Windows, Sprachsteuerung über den Fingerring oder die Brille, sicheres Anmelden ohne Passwort – und vieles mehr. Im Artikel Technik-Trends 2020 erfahren Sie mehr.



Eine Auswahl der Themen in der neuen PC-WELT 2/2020:

Technik-Trends 2020: Das erwartet Sie jetzt bei PC, Notebook, Speicher, WLAN, Smartphone & Co.

Windows 10 gratis: Was Microsoft nicht verrät: Mit diesen Tricks bekommen Sie immer die neueste Version

Windows 7 für immer: Keine Updates mehr: So nutzen Sie mit den Gratis-Tools auf unserer Heft-DVD das System trotzdem weiterhin sicher

Hacker-Check 2020: Ist Ihr PC in Gefahr? Mit unseren Tipps und den Tools auf Heft-DVD finden Sie es sofort heraus

Die beste Multimedia- Software: Vom Einsteiger bis hin zum Profi: So findet jeder das passende Multimedia-Programm

DSL-Check mit der Fritzbox: Hier finden Sie die besten Profi-Funktionen für eine schnelle und stabile Verbindung

Der große CPU-Wegweiser: So vermeiden Sie Fehlkäufe bei PC & Notebook und umgehen Probleme beim Aufrüsten

Spionage am Arbeitsplatz?: In der Arbeit kurz private Mails checken oder bei Facebook reinschauen: Ist das erlaubt?

Sicherheits-Check fürs Heimnetz: Mit Eset Internet Security finden Sie alle angreifbaren Geräte in Ihrem Heimnetzwerk

Netzwerk-Lexikon: Wollen Sie das WLAN beschleunigen oder Netzfehler beheben, stoßen Sie auf viele Fachausdrücke

Nachhaltig mit PC & Co.: Wie Sie beim Einsatz von PC & Smartphone Geld sparen und die Umwelt schonen

Der Google Kalender: Der Google Kalender ist ein sehr nützliches Tool, um Termine zu verwalten – alleine und im Team

Smart Health: Mit dem passenden Gerät haben Sie die Messwerte im Blick

Android 10 für alte Handys: So nutzen Sie neue Funktionen des Updates auf älteren Geräten

Diese Programme finden Sie auf der Heft-DVD:

Audials Radio 2020 Edition: Radio hören am PC

Abelssoft File Organizer: PC aufräumen

Ashampoo Backup Pro 2: Automatische Backups

Eset Internet Security 2019: Sicherheitssuite

Franzis Focus Projects 3 Professional: Fotos mit unterschiedlichen Schärfeebenen kombinieren

M+T Etiketten2Go: Etiketten erstellen



und viele mehr

Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 2/2020 - Linux für Umsteiger

Ubuntu für Windows 7: Für Windows 7 gibt es keine Sicherheits-Updates mehr – das System wird so zum Risiko. Sie können aber Windows 7 durch Ubuntu ersetzen

Was Sie über Ubuntu wissen müssen: Der Beitrag liefert grundlegende Infos über Status quo, Erscheinungsweise und Varianten

Umgang mit Systemimages: Um Images bootfähig auf USB-Stick oder SD-Karte zu schreiben, ist spezielles Werkzeug erforderlich

Installation als alleiniges System: Die Installation erfolgt übers Ubuntu-Livesystem, mit dem Sie Ihr Zielgerät booten. Mit einer Desktop-Verknüpfung starten Sie die Einrichtung

Multiboot mit Ubuntu: Darauf müssen Sie achten, wenn Sie Ubuntu neben einem bestehenden System installieren wollen

Pflichten nach dem Setup: Ubuntu ist installiert und läuft problemlos. Nun geht es um fundamentale Einstellungen

Die Systemverwaltung: Wie bei jedem Betriebssystem gibt es Aufgaben der Systempflege, Fehlersuche und Optimierung

...

