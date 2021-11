PC-WELT 12/2021 jetzt am Kiosk: Windows 11 optimal

Ralf Buchner

Es ist das vielleicht am heißesten diskutierte Thema, wenn es um den Umstieg auf Windows 11 geht: Auf welchen Rechnern läuft das neue System – und warum setzt Microsoft die Hürden für den Umstieg so hoch? Denn sehr zum Erstaunen vieler Anwender bringt ein Test mit dem hauseigenen Prüftool von Microsoft ans Licht, dass eine Fülle selbst nicht sehr alter PCs nicht für den Umstieg geeignet sein sollen. Was, fragen sich viele, ist da los? Will Microsoft den PC-Verkauf ankurbeln? Wollen die MS-Entwickler, dass wir erst wenige Jahre alte CPUs auf den Müll schmeißen? Die Antwort ist vermutlich trivialer: Microsoft möchte wohl vor allem den eigenen Support-Aufwand niedrig halten. Denn das Upgrade auf Version 11 ist gratis, womit sich die Support-Kosten nicht über Lizenzverkäufe refinanzieren lassen. Und je mehr Systeme noch unterstützt werden, desto höher der Aufwand. Was auch dafür spricht, dass die Systemvoraussetzungen eher willkürlich gewählt sind: Die Hürde, Windows 11 auch auf älteren Rechnern zu installieren, ist nicht sehr hoch. Unsere ersten Tests mit Windows 11 auf älteren CPUs, die eigentlich nicht für ein Upgrade vorgesehen sind, zeigen, dass die neue Version bestens auf älteren PCs läuft. Also muss man nur etwas Mut haben und unserer Anleitung in dieser Ausgabe – und dem Umstieg auf die neue Windows-Welt steht nichts mehr im Wege. Über den Umgang mit dem neuen System informieren wir Sie nicht nur ausführlich in dieser Ausgabe – Sie finden eine riesige Fülle an Tipps und Ratgebern auch online unter www.pcwelt.de. Und wenn Sie es ganz ausführlich haben wollen: Unser Sonderheft „Handbuch XXL Windows 11“ mit fast 200 Seiten Informationen zum neuen System ist jetzt im Handel oder zu bestellen unter www.pcwelt.de/extra.

