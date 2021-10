PC-WELT 11/2021 jetzt am Kiosk: Windows 11 für alle!

Ralf Buchner

Nun ist es also so weit: Für den 5. Oktober hat Microsoft das größte System-Update seit sechs Jahren angekündigt. Damit sind die Entwickler – man reibt sich verwundert die Augen – deutlich früher fertig als ursprünglich gedacht. Bis vor Kurzem hieß es noch, das Update mit der Versionsnummer 11 werde Ende des Jahres herauskommen. Bis Redaktionsschluss stand nicht fest, wer wann in den Genuss der neuen Version kommen würde. So ist es möglich, dass man sich nach dem 5. Oktober noch eine Weile gedulden muss, bis man seinen vorhandenen PC aufrüsten kann. Doch es steht zu vermuten, dass Microsoft uns nicht zu lange wird warten lassen. Bis es so weit ist, kann man schon mal seinen PC auf Windows-11-Fähigkeit testen. Denn die Hardwarevoraussetzungen haben es in sich. Doch auch, wenn der eigene PC sich nicht qualifiziert, gibt es Abhilfe. Wie man das neue System auf fast jedem älteren Rechner zum Laufen bringt, beschreiben wir in dieser Ausgabe. Ist Windows 11 dann aufgespielt, geht es daran, das neue Herz des PCs zu erkunden. Dabei hilft unser neues Sonderheft zu Windows 11. Auf fast 200 Seiten beschreiben wir alle Aspekte des neuen Systems und geben Hilfestellung in jeder Lebenslage von der Installation über die Einrichtung bis zu Praxisanwendungen und Fehlersuche. Das Sonderheft erscheint am 22. Oktober und wer es schon früher haben will, kann es jetzt schon vorbestellen unter www.pcwelt.de/extra.

Windows 11 für alle! So kommt das neue System problemlos auf Ihren PC – auch auf älteren Rechnern

Windows-Fehler finden und beheben. Mit diesen Tricks und Tools lösen Sie auch schwierige Probleme

Dateien geheim & sicher teilen. Wie Sie Dateien übermitteln, ohne private Daten preiszugeben

Router jetzt absichern! Durch neue Sicherheitslücken können Angreifer leicht Ihr Netzwerk übernehmen: So schützen Sie sich und Ihre Geräte

Das bremst Ihren PC aus. Mit dieser Checkliste und den passenden Tools dazu eliminieren Sie die Leistungsfresser

Troubleshooting für Software & Windows. So klappt die Fehlersuche, wenn das System dauernd abstürzt

Antivirentools: Das müssen Sie wissen! Nur ein paar wenige der vielen Schutzkomponenten sind für Anwender wirklich wichtig

Videos schneiden, umwandeln, brennen. Unser Workshop zeigt anhand von Vollversionen, wie alles gut klappt

Kostenlose VPN-Dienste. Mit einem virtuellen privaten Netzwerk surfen Sie sicher durchs Internet – auch unterwegs

Das schnellste Heimnetz. Schritt für Schritt finden Sie hier Ihr optimales Heimnetztempo

Richtig formatieren: FAT, NTFS & Co. Das richtige Dateisystem entscheidet darüber, wie gut Sie Ihre Datenspeicher mit verschiedenen Systemen nutzen können

Was Sie über das Uefi wissen sollten. Der Bios-Nachfolger bietet viele Verbesserungen für Ihr System

Verlorenes wiederfinden. Wie moderne Tracker arbeiten und welche Modelle es gibt



Kodi 19 „Matrix“. Der flexible Mediaplayer unterstützt vielerlei Plattformen



Das lesen Sie nur im Plus-Teil der neuen PC-WELT 11/2021 - Fritzbox-Guide

Über Myfritz auf den AVM-Router zugreifen. So richten Sie die Myfritz-Funktion in Fritz-OS schnell ein

VPN-Verbindungen für mehr Sicherheit. So können Sie über das Internet auf Ihr Netzwerk zugreifen

Kindersicherung und Internet-Filter nutzen. So lässt sich die Internetnutzung von Kindern gezielt einstellen

Neue Funktionen vor allen anderen nutzen. Wer wissen will, was die Fritzbox künftig kann, installiert eine Labor-Firmware

Mesh-Netzwerk erweitern. Damit erreichen Sie mehr Tempo & bessere Funknetzabdeckung

Fritzbox 7530 AX im Test. Die erste VDSL-Fritzbox mit Wi-Fi 6 auf dem Prüfstand

