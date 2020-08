PC-Spiele gratis: God´s Trigger und Enter the Gungeon

Panagiotis Kolokythas

Der Epic Games Store verschenkt wieder zwei Spiele. Dieses Mal kommen eher Action-Freunde auf ihre Kosten.

Vergrößern God´s Trigger gehört zu den Gratis-Spielen in dieser Woche im Epic Games Store © Epic Games Store

Im Epic Games Store gibt wieder zwei Spiele, die kostenlos eine Woche lang heruntergeladen werden dürfen und dann dauerhaft im Besitz des Spielers bleiben. Dazu muss man lediglich ein kostenloses Epic-Games-Store-Konto anlegen und für seinen Account dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Die Spiele landen dann jeweils mit einem Klick auf den "Holen"-Button in der Epic-Games-Bibliothek.

God´s Trigger (nur Windows) von One More Level / Techland feiert seine Premiere im Epic Games Store und wird dazu auch gleich verschenkt. In dem Indie-Spiel steht Action im Vordergrund, es geht also um Schießen, Schießen, Schießen, wahlweise allein oder zu zweit. Aus der Spielbeschreibung: "Vernichte Feinde mit Tempo und Präzision in dieser blutrünstigen Show voller Explosionen. Spiele allein oder mit anderen, entscheide dich schnell, weiche Kugeln aus und verwende Waffen und Fähigkeiten, um deiner Brutalität freien Lauf zu lassen." Nach der Geschenk-Aktion wird God´s Trigger dann für 14,99 Euro erhältlich sein.



Zum Spiele-Geschenk: God´s Trigger

Schon länger erhältlich ist Enter the Gungeon (Windows & MacOS) für mittlerweile alle Plattformen. Im Epic Games Store werden die Versionen für Windows und MacOS im Wert von 14,99 Euro verschenkt. Aus der Spielbeschreibung: "Enter the Gungeon ist ein bleihaltiger Dungeoncrawler, bei dem eine Gruppe von Außenseitern durch Schießen, Plündern, Ausweichrollen und das Umkippen von Tischen die persönliche Erlösung zu finden versucht. Dazu müssen sie zum finalen Schatz des Gungeons gelangen: Die Waffe, die die Vergangenheit auslöschen kann."

Zum Spiele-Geschenk: Enter the Gungeon

Vorschau: Die Gratis-Spiele ab dem 27. August

Epic verrät schon die Titel der Spiele, die dann ab dem 27. August ab 17 Uhr für eine Woche verschenkt werden: Hitman und Shadowrun Collection.