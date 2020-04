PC-Spiel gratis im Epic Games Store - 14,99 Euro gespart

Panagiotis Kolokythas

Das frisch erschienene PC-Spiel Totally Reliable Delivery Service ist für kurze Zeit gratis im Epic Games Store erhältlich.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Totally Reliable Delivery Service © Epic Games Store

Der Epic Games Store feiert das Erscheinen des Spiels Totally Reliable Delivery Service von We´re Five Games (Publisher: Tinybuild) mit einer Gratis-Aktion: Bis zum 8. April 17 Uhr deutscher Zeit ist das Spiel hier im Epic Games Store gratis erhältlich und kann somit der eigenen Spielebibliothek dauerhaft hinzugefügt und gespielt werden. Anschließend wird das Spiel dann für 14,99 Euro erhältlich sein. Auf Steam erscheint das Windows-Spiel erst im Jahr 2021.

975-Euro-Spielepaket für nur 28 Euro von Humble Bundle

In Totally Reliable Delivery Service treten bis zu vier Spieler gemeinsam lokal oder per Online-Multiplayer an. Die Aufgabe ist es, Liefermissionen in einer Sandbox-Welt zu absolvieren. Aus der Spielbeschreibung:



Kontrolliertes Wusel-Chaos: Unberechenbare Ragdoll-Physik trifft auf zackiges Platforming. Sprinte, springe, tauche und packe mit Leichtigkeit zu, aber beim kleinsten Zusammenstoß bist du weg vom Fenster!

Eine Welt voller Ablenkungen: Gönne dir eine Pause vom Lieferalltag und spiele nach Herzenslust herum! Die Welt bietet jede Menge Spielzeug, Fahrzeuge und Maschinen, die zum Arbeiten oder Spielen genutzt werden können.

Eine bunte Crew: Passe deine Arbeiter an und schwing deinen Hintern hinters Steuer – Zeit zum Liefern!

Hinweis: Noch bis heute Nachmittag 17 Uhr sind im Epic Games Store auch die Spiele World War Z, Figment und Tormentor x Punisher kostenlos erhältlich. Ab 17 Uhr folgen dann Gone Home und Hob, die dann bis zum 9. April 16:59 Uhr kostenlos verfügbar sein werden.



