PC Game Pass: Die Neuzugänge im April 2022

Im April erwarten Abonnenten des Game Pass für PC wieder mehrere Neuzugänge, die unterschiedliche Genres abdecken.

Wer sich für den Game Pass für PC (hier für 1 Euro ausprobieren) entscheidet, erhält gegen eine monatliche Zahlung von knapp 10 Euro im Monat unbegrenzten Zugriff auf über 100 Spiele für Windows. Ferner sind auch die Spiele von EA Play enthalten. Neuerscheinung der zu Microsoft gehörenden Studios werden ohne Mehrkosten direkt zum Release Teil des Game Pass.

Chinatown Detective Agency

Auch im April 2022 erwarten Abonnenten wieder mehrere Neuzugänge. Der Game Pass für PC wird beispielsweise morgen um die Neuerscheinung „Chinatown Detective Agency“. Dabei handelt es sich um ein Adventure, in dem sich eine Polizistin nach dem Ausscheiden aus dem Dienst als Detektivin versucht. Der Spieler wählt sich einen Kunden aus und versucht, dessen Fall zu lösen. Der futuristische Schauplatz im Jahr 2037 sorgt für frischen Wind im Genre. Die Reise führt in viele Länder einer dystopischen Zukunft.

Life is Strange: True Colors

Ab dem 12. April wird der Game Pass für PC zudem um das Adventure „Life is Strange: True Colors“ erweitert. In dem Titel von Dontnod Entertainment aus dem Jahr 2021 verschlägt es den Spieler in der Rolle von Alex Chen in die Kleinstadt Haven Springs. Als kurz darauf der Bruder der weiblichen Protagonistin bei einem Unfall ums Leben kommt, steht schnell die Suche nach den wahren Gründen des Todes im Vordergrund.

Lost in Random

Zwei Tage später, am 14. April, erweitert das Action-Adventure „Lost in Random“ den Game Pass auf dem PC. In einer düsteren Fantasy-Welt muss das Mädchen Even zusammen mit ihrer Schwester Odd ein Land von einer gierigen Königin befreien. Die Kämpfe werden im Spiel per Würfel und Kartendeck ausgefochten.

Ebenfalls interessant ist das taktische Rollenspiel „The Dungeon of Naheulbeuk“ sowie das Rundenstrategiespiel „Panzer Corps 2“. Beide Titel erweitern den PC Game Pass ab dem 12. April.

