PC Game Pass: Acht weitere Spiele für August bekannt

Michael Söldner

Microsoft bietet Abonnenten des Game Pass auf dem PC in diesem Monat acht zusätzliche Spiele kostenlos an.

Vergrößern Der Game Pass für PC hält im August weitere acht Spiele bereit. © xbox.com

Der Game Pass für PC-Spieler wird wie das Pendant für die Xbox-Konsolen jeden Monat um neue Gratis-Spiele erweitert, im Gegenzug verschwinden andere Spiele aus der Bibliothek, die sich im Abo kostenlos nutzen lässt. Für den August hatte Microsoft schon einen Teil des Angebots für PC-Spieler bekannt gegeben, nun folgen die kostenlosen Spiele für die zweite Monatshälfte.

Reden und Prügeln

Seit gestern steht der Talking Simulator “Coffee Talk“ im Rahmen des Game Pass für den PC als Gratis-Download zur Verfügung. Im Spiel muss Kaffee zubereitet werden, während Geschichten von Gästen auf dem Programm stehen. Die Bewohner des alternativen Seattles haben viel zu erzählen. Die Optik des Spiels ist hingegen sehr minimalistisch gehalten. Ab dem 23. August lässt sich auch das Indie-Actionspiel “Midnight Fight Express“ kostenlos spielen. Als ehemaliges Mitglied einer kriminellen Organisation muss der Spieler hier mit Händen und Waffen für Ordnung sorgen.

Hacker und Weltraumabenteurer

Am 25. August erscheinen gleich zwei Spiele im Game Pass für PC: Die Simulation “Exapunks“ schickt den Spieler in das Jahr 1997 und lässt ihn dort als Hacker knifflige Rätsel lösen. Das Indie-Adventure “Opus: Echo of Starsongs“ wird optisch sehr ansprechend präsentiert und schickt den Spieler auf eine Reise durch die Galaxis.

Strategie, interaktiver Film und Halbgötter

Der 30. August hält hingegen gleich vier Neuzugänge im Game Pass für PC bereit: Bei “Commandos 3 HD Remaster“ handelt es sich um eine Neuauflage eines Strategiespiels, welches den Spieler in den Zweiten Weltkrieg schickt. “Immortality“ ist ein Indie-Spiel, in dem reale Schauspieler eine Geschichte erzählen, in die der Spieler an einigen Stellen eingreifen kann. Ein Highlight im August ist sicherlich “Immortals Fenyx Rising“ von Ubisoft. Als halbgöttliche Fenyx läuft und fliegt der Spieler über eine von der griechischen Mythologie inspirierte Spielwelt. Abgerundet wird der August vom Action-Adventure “TinyKin“, in dem ein kleiner Junge eine riesige Welt erkunden muss.

PC Game Pass: Die weiteren Gratis-Spiele im August