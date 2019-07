Overcooked gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store gibt es ein weiteres PC-Spiel gratis. Dieses Mal: Das Koop-Koch-Spiel Overcooked.

Vergrößern Gratis erhältlich: Overcooked für PC im Wert von 14 Euro © Epic Games Store

Im Epic Games Store ist noch bis zum 11. Juli das Spiel Overcooked im Wert von 13,99 Euro gratis erhältlich. Wer für das Spiel lieber etwas bezahlen möchte, kann auch hier bei Steam dafür 5,43 Euro ausgeben, denn das Spiel gibt es dort im noch bis zum 9. Juli laufenden Steam Summer-Sale aktuell günstiger und anschließend dann wieder für 15,99 Euro.

Overcooked von Ghost Town Games (Team 17) ist ein schräges Koch-Action-Spiel, bei dem man allein oder mit bis zu vier Spielern gemeinsam oder auch gegeneinander im Koop spielen kann. Das Spiel bietet hierfür die "Couch-Koop"-Möglichkeit an, es können also bis zu vier Spieler gemeinsam an einem Gerät die immer abstruser werdenden Kochaufgaben lösen. Ziel ist es, die vorgegebenen Mahlzeiten zu kochen und damit die hungrigen Gäste zufriedenzustellen.

Die Story ist schnell erzählt:

Das Zwiebelreich ist in Gefahr und nur hohe Kochkunst kann es retten! In Overcooked müssen Spieler durch knallharte und ungewöhnliche Küchen reisen, um Meisterköche zu werden. Nur so können sie das uralte, essbare Böse bezwingen, welches das Land heimsucht.

Im Spielverlauf werden nicht nur die zu kochenden Mahlzeiten immer ungewöhnlicher, auch die Küchen werden herausfordernder und bizarrer. Da gilt es beispielsweise die Gerichte auf fahrenden Lkws oder einem schaukelnden Piratenschiff zu kochen, wobei die Kochstellen, an denen bestimmte Zutaten zubereitet werden können, laufend ihren Platz wechseln. Dafür ist die Steuerung schnell erlernt: Es gibt nur ein paar Knöpfe zu drücken. Mit der Zeit werden bei Erfolg neue Level, Kochcharaktere und Herausforderungslevel freigeschaltet.

Das Spiel unterstützt die deutsche Sprache. Zu den Mindest-Systemvoraussetzungen zählen Windows 7, eine Dual-Core-CPU mit 2,4 Gigahertz, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine Geforce 8800 GT (AMD HD 6850). Zum Spielen wird ein Gamepad empfohlen.

Overcooked ist hier im Epic Games Store bis zum 11. Juli gratis erhältlich.

Übrigens: Der Nachfolger Overcooked 2 ist hier bei Steam im Bundle mit Overcooked 1 für 19,37 Euro statt 38,98 Euro während des noch bis Dienstag laufenden Steam-Summer-Sales erhältlich. Alternativ erhalten Sie derzeit auch Overcooked 2 für 16,09 Euro statt 22,99 Euro auf Steam.

Vergrößern Ab dem 11. Juli für eine Woche gratis im Epic Games Store: Torchlight

Torchlight vom 11. bis 18. Juli gratis

Der Dungeon-Crawler Torchlight von Runic Games wird im Epic Games Store ab dem 11. Juli für eine Woche gratis erhältlich sein.

Aus der Spielebeschreibung:

Eine verschlafene Enklave, die nach der Entdeckung reichhaltiger Ember-Adern gegründet wurde, einem seltenen und mysteriösen Erz, das die Macht hat, jeden zu verzaubern oder zu verderben, der es berührt. Angezogen von dessen Macht strömen Legionen verdorbener Kreaturen aus den Tunneln und Höhlen unter der Stadt. Wähle einen von drei Helden aus und wage dich in die Höhlen unter der Stadt, um dir unzählige Schätze und endlosen Ruhm zu sichern. Dank zufällig generierter Umgebungen mit neuen Monstern, Schätzen, Rätseln und Gegenständen ist jedes deiner Abenteuer einzigartig.