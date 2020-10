Outlook.com/Hotmail: Login funktioniert wieder

Hans-Christian Dirscherl

Heute Morgen konnten sich viele Nutzer von Outlook.com/Hotmail nicht anmelden. Mittlerweile scheint das Problem aber behoben zu sein.

Vergrößern Outlook.com/Hotmail sind derzeit gestört © IB Photography/Shutterstock.com

Update 13.30 Uhr: Wir können uns wieder bei Outlook.com anmelden. Auch bei Allestörungen sind die Fehlermeldungen zurückgegangen. Update Ende



Aktuell können anscheinend viele Nutzer eines Hotmail- oder Outlook.com-Accounts nicht auf ihr kostenloses Mailpostfach zugreifen. Wer sich mit seinem Benutzernamen bei outlook.com anmelden will, bekommt die Login-Seite oft gar nicht erst angezeigt und der Browser bricht das Öffnen der Seite schließlich ab. Oder aber der Login-Bildschirm erscheint zwar noch und man kann dort auch Nutzername und Passwort eingeben, dann aber bricht der Loginvorgang ab. Entweder erscheint eine weiße Seite oder aber eine 503er-Fehlermeldung.

Vergrößern Diese Fehlermeldung sehen wir derzeit. Falls überhaupt eine Meldung erscheint.

In einigen Fällen zeigt outlook.com auch eine offizielle Fehlerseite an: „ :-( something went wrong“. Mit dem Hinweis es noch einmal zu versuchen. Ein erneuter Loginversuch bleibt aber genauso erfolglos.

Gelegentlich gelingt die Anmeldung, beim nächsten Mal scheitert sie aber wieder. Mitunter kommt auch die Meldung, dass das Passwort falsch sei. Das ist aber nicht der Fall. Auch die Fehlermeldung "something went wrong" erscheint nach wie vor.



Die Anmeldung scheitert in allen Browsern und auf unterschiedlichen Geräten. Mittlerweile hat auch Allestörungen den Ausfall von outlook.com registriert. Demnach begann die Störung heute Morgen gegen 8 Uhr und setzt sich bis jetzt fort.

Vergrößern Das zeigt https://allestörungen.de/stoerung/outlook/ © https://allestörungen.de/stoerung/outlook/

Derzeit ist noch unbekannt, ob die Probleme mit den kostenlosen outlook.com-Konten in Zusammenhang mit dem kürzlichen Ausfall der kostenpflichtigen Microsoft-365-Dienste stehen. Mehr zu diesem Ausfall lesen Sie in dieser Meldung: Office 365, Outlook & Teams waren gestört - dieser Trick half.

Outlook.com und zuvor Hotmail sind eher selten von Ausfällen betroffen, in der Regel funktioniert dieser kostenlose Maildienst von Microsoft zuverlässig. Das kostenlose Outlook.com ist Microsofts Konkurrent zu Googlemail. Outlook.com ist der Nachfolger von Hotmail als kostenloses Mailpostfach. Im Jahr 2013 hatte Outlook.com Hotmail ersetzt.

