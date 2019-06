Outlook: Microsoft hebt 500-Ordner-Limit auf

Profi IT

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hebt eine seit vielen Jahren in Outlook bestehende Limitierung bei der Ordner-Anzahl auf. Die Gründe.

Vergrößern Outlook ist das Profi-Mail-Programm von Microsoft © Microsoft

Microsoft hebt eine seit vielen Jahren für Outlook geltende Beschränkung auf: Bisher durften Outlook-Nutzer nur maximal 500 Ordner anlegen. Das Limit war notwendig, weil Probleme bei der "Leistung und Synchronisierung" von Outlook drohten, wie Microsoft beispielsweise in diesem Support-Beitrag erläutert. Zwar durften, trotz Warnung, auch mehr als 500 Ordner angelegt werden, allerdings schlug dann regelmäßig die Synchronisation der Ordner fehl und es konnte auch zu fehlerhaften Daten nach der Synchronisierung kommen.

Insbesondere Unternehmenskunden hatten sich in der Vergangenheit von Microsoft gewünscht, diese Limitierung aufzuheben. Wie Microsoft in einem Blog-Eintrag mitteilt, haben im Herbst 2018 nochmals mehrere Kunden unabhängig voneinander intensiver auf eine Lösung des Problems gedrängt. Offenbar waren dies wichtige Kunden, denn das Outlook-Team nahm die Beschwerden zum Anlass, um das 500-Ordner-Limit genauer zu analysieren und an einer Lösung zu arbeiten.

Dabei kam es dann schließlich zu einem Heureka-Moment: Das Team konnte Änderungen an der Synchronisierungstechnik der Ordner vornehmen, durch die eine Limitierung auf maximal 500 Ordner nicht mehr notwendig ist. Nach ausgiebigen Tests ist Microsoft nun bereit, die Änderung an die Outlook-Nutzer auszuliefern. Sie erhalten die Änderung mit den regelmäßigen Office-Updates (11629.20196 und höher), wobei zunächst die Updates an die Unternehmenskunden ausgeliefert werden.

Microsoft kann nicht genau sagen, wie viele Ordner nun maximal in Outlook angelegt und erfolgreich synchronisiert werden können. Das hänge unter anderem davon ab, wie viele Ressourcen für Outlook zur Verfügung stehen und wie die Konfiguration aussieht. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich bei den meisten Kunden die maximal mögliche Ordnerzahl mindestens auf 5.000 verzehnfacht. Wer genauer wissen möchte, welche technischen Änderungen zur Aufhebung des 500-Ordner-Limits gemacht wurden, wird in der Passage "Technical Breakdown" in diesem Microsoft-Beitrag mit allen Informationen hierzu versorgt.



