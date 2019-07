Otto Now bietet E-Scooter zum Ausleihen an

Denise Bergert

Über Otto Now können Kunden des Versandhändlers künftig E-Scooter zum Monatspreis von 39 Euro ausleihen.

Vergrößern Otto Now bietet in Kürze auch E-Scooter zum Ausleihen an. © Xiaomi

Mit der Plattform Otto Now bietet der Versandhändler Otto seit einigen Jahren die unterschiedlichsten Produkte zur Miete an. Hier finden sich unter anderem Waschmaschinen für 32 Euro Monatsmiete, Smartphones wie das Huawei P30 Pro für 40 Euro oder E-Bikes für rund 50 Euro. Zur Produktauswahl sollen sich laut Otto in Kürze auch E-Scooter gesellen. Der Vorteil: Im Gegensatz zu den örtlich begrenzten Angeboten von Verleihern wie Lime oder Tier, können die E-Scooter von Otto Now überall genutzt werden. Otto kümmert sich außerdem im Falle von Defekten um eine kostenlose Reparatur oder den Austausch.

Zum Start des Angebots in den nächsten Wochen sollen E-Scooter bereits zum monatlichen Mietpreis von 39 Euro erhältlich sein. Nach Ende des Aktionszeitraums kosten sie 49 Euro im Monat. Otto Now verspricht eine große Auswahl an Modellen sowie kostenlosen Versand. Bei Lieferung ist der E-Scooter bereits fertig montiert, versichert und zugelassen. Interessierte Kunden können sich bereits jetzt für die Leih-E-Scooter anmelden . Wann genau das Angebot in Deutschland starten soll, ist bislang noch unklar. Einen konkreten Termin nennt Otto noch nicht.

