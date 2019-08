Otto Now: E-Scooter-Vermietung startet Ende August

Denise Bergert

Ab Ende August kann man über die Otto-Now-Plattform auch elektrische Tretroller ausleihen.

Über Otto Now können ab Ende August auch E-Scooter ausgeliehen werden.

Otto hat heute den Starttermin für den E-Scooter-Verleih auf Otto Now bekannt gegeben . Elektrische Tretroller werden demnach ab Ende August über die Verleih-Plattform Otto Now angeboten. Interessierte können sich bereits jetzt auf escooter.ottonow.de anmelden und werden benachrichtigt, sobald das Miet-Angebot online geht.

Zum Launch der E-Scooter-Rubrik auf Otto Now stehen die elektrisch betriebenen Tretroller zunächst zum Einführungspreis von 39 Euro monatlich inklusive Versicherung bereit. Nach Ende des Aktionszeitraums wird die Monatsmiete inklusive Versicherung voraussichtlich bei 49 Euro liegen.

Otto Now will mit seinen E-Scootern einen Gegenentwurf zu den herkömmlichen Mietmodellen anderer Anbieter liefern. Während gemietete E-Scooter meist nur in einer Stadt oder in einem bestimmten Stadtgebiet genutzt werden können, dürfen Otto-Now-Kunden mit ihren Leihgeräten in ganz Deutschland fahren.

Kunden können selbst entscheiden, ob sie den gemieteten E-Scooter nach einem Monat zurückgeben oder weiter mieten wollen. Zur Winterpause macht es natürlich Sinn, den Scooter zurückzugeben. So zahlt man nur, wenn man den E-Scooter tatsächlich braucht. Im Falle eines Defekts bietet Otto Now außerdem einen Reparatur-Service an. In dessen Rahmen wird der E-Scooter entweder kostenlos repariert oder ausgetauscht.

Die Tretroller-Modelle von Otto Now bieten eine 10-Zoll-Bereitung, eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern und eine maximale Ladezeit von sechs Stunden.

