René Resch

Die PC-WELT verlost einen der begehrten "Backforce One" Gaming-Stühle im Wert von 499 Euro. Hier geht es zur Teilnahme.

Sponsored Post Vergrößern Oster-Verlosung: Backforce One Gaming-Stuhl für 499 Euro gewinnen! © Backforce

Backforce steht wie kein anderer Name für hochwertige Gaming-Chairs "Made in Germany" . Durch die mehr als 50-jährige Erfahrung im Bürostuhlbereich lässt Backforce kaum einen Wunsch eines überlegenen Gaming-Chairs offen. Der "Backforce One" bietet dabei einen preiswerten Einstieg des hochwertigen Sitzens und erhält viele Features, die sonst nur in höheren Preisklassen zu finden sind.

Der "Backforce One Plus" ist die konsequente Weiterentwicklung des "Backforce One" und ist in Sachen Komfort und Ergonomie zu diesem Preis anderen ebenfalls weit überlegen. Die 2D Armlehne wurde weiterentwickelt und hat nun alle Features einer 4D Armlehne, ist weiterhin wegklappbar, wird somit zu einer 5D Armlehne und ist hochwertig zudem gepolstert. Den ausgezeichneten Features des Vorgängers wurden zusätzlich eine in Tiefe und Höhe verstellbare Lordosenstütze, sowie eine Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung hinzugefügt. Features, die für diesen Preis so sonst nicht am Markt zu finden sind. Beide Stühle werden für Backforce selbstverständlich nachhaltig in Deutschland gefertigt und kommen beide mit einer 10-jährigen Garantie.

Weiterhin bietet Backforce Features des Plus-Chairs, wie etwa Deko-Elemente und abnehmbare, auf Wunsch sogar bestickte, Schulter-Patches als Upgrade für die One-Variante über seinen Zubehörshop an.

Die ergonomisch geformten Gaming-Chairs bestechen zudem durch ein cool leuchtendes oder wahlweise pulsierendes Logo auf der Stuhl-Rückseite.

Backforce One Gaming-Chair im Wert von 499 Euro gewinnen

In Kooperation mit Backforce verlost PC-WELT einen der begehrten "Backforce One" Gaming-Chairs. Mit Ihrer Teilnahme haben Sie also, mit etwas Glück, die Chance einen der Gaming-Chairs im Wert von 499 Euro zu gewinnen. Ausführlichere Informationen zum "Backforce One" finden Sie auf der Webseite des Herstellers hier:

Über das folgende Teilnahmeformular können Sie sich für das Backforce-One-Gewinnspiel anmelden. Das Gewinnspiel endet am 13. April 2021, 23:59 Uhr.



Falls das Gewinnspiel-Formular nicht angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier.