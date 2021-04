Oster-Preis-Ansage bei Media Markt und Saturn mit Top-Angeboten

René Resch

Bezüglich des kommenden Osterfestes erhalten Sie Media Markt und Saturn einige tolle Angebote zu Top-preisen.

Vergrößern Große Oster-Aktionen bei Media Markt und Saturn © Media Markt / Saturn

Bei den Elektrofachhändlern Media Markt und Saturn laufen aktuell große Oster-Aktionen mit vielen tollen Angeboten zu Notebooks, Smartphones, PCs, Apple-Produkte und mehr. Die Aktionen sind vom 27. März bis zum 11. April 2021 um 23:59 Uhr gültig.

Direkt zur "Oster-Preis-Ansage"-Aktion bei Saturn

Direkt zur "Oster-Sparnickel-Tipp"-Aktion bei Media Markt



Sie können sich dabei entscheiden, ob Sie die Produkte in einem nahegelegenen Markt abholen oder direkt nach Hause geliefert bekommen möchten. Die Deals gelten in den Märkten sowie den Online-Stores. Ab einem Bestellwert von 59 Euro erhalten Sie die Lieferung versandkostenfrei (außer Speditionslieferungen wie sehr große TV-Geräte etc.).



Einige interessante Deals der Mega-Sale-Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Apple-Deals

Apple Watch Nike Series 5 (GPS + Cellular) 44 mm © Media Markt / Saturn Apple Watch Nike Series 5 in der "GPS + Celluar"-Variante und der Größe 44 mm erhalten Sie aktuell zum Preis von 399 statt 564,40 Euro Oster-Deal: 399 statt 564,40 Euro bei Media Markt - Saturn



Weitere-Deals

Xiaomi Redmi Note 9 © Media Markt / Saturn Das Xiaomi-Smartphone Redmi Note 9 Pro mit 128 GB Speicherplatz und Dual SIM erhalten Sie in verschiedenen Farben bei Media Markt und Saturn zum Schnäppchenpreis von 225,99 Euro. Oster-Deal: 225,99 statt 299,99 Euro bei Media Markt - Saturn



Captiva I56-067, Desktop PC © Media Markt / Saturn Captiva I56-067, Desktop PC mit Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 480 GB SSD, Intel UHD Grafik 630 Oster-Deals: 499,99 statt 599 Euro bei Media Markt - Saturn



Asus ZenBook 14 © Media Markt / Saturn Asus ZenBook 14 UX425JA-HM094T, Notebook mit 14 Zoll Display, Core i5 Prozessor, 8 GB RAM, 1 TB SSD, Intel UHD Grafik, Pine Grey Oster-Deal: 999 statt 1199 Euro bei Media Markt - Saturn



Microsoft Surface Pro 7 © Media Markt / Saturn Das Microsoft-Convertible Surface Pro 7 mit 12,3-Zoll-Display, Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD und Intel-Iris-Plus-Grafik erhalten Sie im Angebot für 1030 Euro. Oster-Deal: 1030 statt 1349 Euro bei Media Markt - Saturn



LG OLED48CX9LB - OLED-TV © Media Markt / Saturn Den Smart-TV LG OLED48CX9LB OLED-TV mit 48 Zoll Bildschirmdiagonale, UHD 4K und WebOS 5.0 gibt es aktuell für 1249 statt 1799 Euro UVP. Oster-Deal: 1249 statt 1799 Euro bei Media Markt - Saturn



Alle Informationen rund um die Wiedereröffnung der Media Märkte erhalten Sie in unserem dazugehörigen Artikel hier:

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.