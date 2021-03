René Resch

Amazons Echo Dot der 4. Generation erhalten Sie aktuell zum unschlagbaren Preis von nur 29,99 Euro - Sie sparen 30 Euro!

Vergrößern Oster-Deals: Amazon Echo Dot für nur 29,99 Euro © Amazon / Media Markt / Saturn

Als Oster-Angebot gibt es bei Amazon, den neuen Echo Dot der 4. Generation zum Spitzenpreis von nur 29,99 statt 59,99 Euro. Sie sparen also aktuell 30 Euro beim Kauf des Amazon-Smart-Speakers. Bei dem Echo-Dot-Angebot ist die Konkurrenz ebenfalls mit von der Partie, so gibt es den Deal auch bei den Elektrofachhändlern Media Markt und Saturn - Sie haben also die Wahl bei welchem Shop Sie lieber bestellen.

Der neue Echo Dot (4. Generation) - bei Amazon © Amazon Der neue Echo Dot der 4. Generation, Amazons smarter Lautsprecher mit Alexa bei Amazon aktuell zum Top-Preis für nur 29,99 Euro. Für 29,99 statt 59,99 Euro in Weiß - Blaugrau - Anthrazit



Weitere Informationen zum neuen Amazon Echo und Echo Dot der 4. Generation erhalten Sie in unserem dazugehörigen Artikel:

Weitere Deals der Oster-Aktion bei Amazon

Ab dem 22. März 2021 startet beim Versandriesen Amazon die große Oster-Aktion mit vielen großartigen Angeboten zu Top-Preisen. Über die aktuell besten Deals halten wir Sie in unserem dazugehörigen Artikel ständig auf dem Laufenden:

Oster-Aktion bei Amazon: Hier finden Sie die besten Angebote

