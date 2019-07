Hans-Christian Dirscherl

Auf Amazon bekommen Sie den Osram Smart+ Plug nur heute für 8,99. Der smarte Zwischenstecker versteht auch Alexa.

Vergrößern Osram Smart+ Plug: Smarter Zwischenstecker für nur 8,99 Euro © Amazon/Osram Lamps

Mit dem Osram Smart+ Plug erweitern Sie Ihr Zuhause um eine smarte, schaltbare Steckdose ( Zwischenstecker ). Der Osram Smart+ Plug schaltet dann alle eingesteckten Geräte ein und aus. Also beispielsweise eine Stehlampe oder eine Kaffeemaschine.

Auf Amazon bekommen Sie den Osram Smart+ Plug nur heute für 8,99 Euro als Prime-Tagesangebot. Die UVP liebt bei 29,99 Euro, der sonst übliche Amazonpreis beträgt 14,98 Euro.



Sie verbinden den Osram Smart+ Plug (max. 3.680 Watt, bis 16 Ampere) mit einem Gateway, das den Zigbee-Funkstandard unterstützt. Also beispielsweise mit einem Amazon Echo Plus oder dem Echo Show (2. Gen; wichtig: in der ersten Generation von Echo Show ist noch keine Zigbee-Bridge integriert) oder mit einer Hue Bridge . Außerdem können Sie den smarten Zwischenstecker auch per Sprachbefehle an Alexa bedienen.

