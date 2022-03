Oscars 2022: Coda, Dune & Co. bei Streaming-Diensten anschauen

Panagiotis Kolokythas

Die Oscars 2022 wurden vergeben und zu den großen Gewinnern gehören Dune und Coda. Bei diesen Streaming-Diensten können Sie die prämierten Filme anschauen.

Vergrößern Hier können Sie die Oscar-prämierten Filme anschauen © LanKS / Shutterstock.com

Die 94. Oscar-Preisverleihung 2022 ist vorbei und der begehrteste Film-Preis wurde in den frühen Morgenstunden (deutscher Zeit) mit einigen Überraschungen vergeben. Zu einer denkwürdigen Szene kam es, als nach einem schlechten Witz des Komikers Chris Rock der Schauspieler Will Smith auf die Bühne eilte und Rock eine kräftige Backpfeife verpasste. Aber sehen Sie selbst:

Die zweite große Überraschung des Abends: Der Apple TV+ Film Coda erhielt die Auszeichnung zum besten Film des Jahres und schreibt damit Oscar-Geschichte, wie auch unsere Kollegen von Macwelt berichten. Immerhin gewinnt mit Coda zum ersten Mal ein Film eines Streaming-Dienstes die Auszeichnung für den besten Film. Coda setzte sich durch gegen Filme wie Don´t Look Up (Netflix Original), Dune, Licorice Pizza und The Power of Dog durch.

Die meisten Oscars gewann der Denis-Villeneuve-Film "Dune". Insgesamt sechs Oscars erhielt der Film, verdient, wie sicherlich auch viele Dune-Fans finden werden.



Hier können Sie die Oscar-Filme bei Streaming-Diensten anschauen

Die meisten preisgekrönten Oscar-Filme sind bei den Streaming-Diensten Netflix , Amazon Prime Video , Disney+ , Skyticket und Apple TV+ verfügbar. Wir verraten Ihnen, wo Sie die Filme jetzt anschauen können: