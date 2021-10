Orbital Reef: Jeff Bezos plant Raumstation bis 2030

Michael Söldner

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos will bis 2030 eine Raumstation für private Aufenthalte im All realisieren.

Vergrößern "Orbital Reef" soll private Urlaube im Weltraum möglich machen. © orbitalreef.com

Der US-Milliardär und Amazon-Gründer Jeff Bezos hat erst neulich seinen ersten Flug ins All angetreten. Mit seiner Weltraumfirma hat Bezos jedoch noch viel größere Pläne: In einer privaten Raumstation sollen betuchte Touristen Urlaub machen können. Das ambitionierte Projekt namens „Orbital Reef“ soll in einer Höhe von 500 Kilometern die Erde umkreisen und zwischen 2025 und 2030 fertiggestellt sein. Damit dreht „Orbital Reef“ 100 Kilometer höher seine Runden als die Internationale Raumstation ISS. Dafür wäre die Raumstation von Bezos mit 830 Kubikmetern jedoch etwas kleiner.

Luxus im All

Mit der Station will Blue Origin die Schwerelosigkeit erforschen. Daneben sind auch touristische Flüge möglich, die jedoch teuer ausfallen dürften. Für den Bau kooperiert Blue Origin mit dem kommerziellen Raumfahrtunternehmen Sierra Space. Zudem sollen der US-Flugzeughersteller Boeing und die Arizona State University Wissen und Erfahrung beisteuern. In der Station werden bis zu zehn Personen gleichzeitig Platz finden. Durch die großen Fenster der Station lassen sich pro Tag 32 Sonnenauf- und -untergänge miterleben. Den Gästen soll es gleichzeitig an nichts fehlen, es stünden alle Dienstleistungen und Annehmlichkeiten bereit, die den Weltraumaufenthalt bequemer machen.

Keine Mondflüge mit Blue Origin

Noch hat Blue Origin mit „New Shepard“ jedoch nur eine Rakete, die in eine Höhe von knapp über 100 Kilometern vorstoßen kann. Daher will das Unternehmen mit „New Glenn“ eine weitere Rakete entwickeln, die neben Personen auch Fracht in die Erdumlaufbahn bringen kann. Für die geplante Mondlandemission der NASA hat es jedoch nicht gereicht. Hier hat sich die US-Regierung für den Konkurrenten SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk entschieden.



Perfekter Raumflug: Bezos wieder auf der Erde