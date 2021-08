Oppo zeigt neue Unter-dem-Display-Kamera

René Resch

Die neueste Generation von Oppos Frontkamera, die unter dem Display integriert ist, soll praktisch unsichtbar sein und eine tolle Qualität abliefern.

Vergrößern Oppo zeigt neue Selfie-Kamera unter dem Display © Oppo

Der Smartphone-Hersteller Oppo hat seine nächste Generation Unter-Display-Kamera gezeigt. Diese soll dabei deutlich besser funktionieren als bisherige versteckte Selfie-Kameras anderer Hersteller. Die Informationen stammen dabei aus einem offiziellen Oppo-Blogeintrag. Oppo soll es mit der neuen, unter den Bildschirm integrierten Selfie-Kamera geschafft haben, diese zu platzieren "ohne die Integrität des Bildschirms zu beeinträchtigen".

Kein visueller Unterschied zwischen Kamerabereich und dem Rest des Displays

In früheren Ansätzen wurde die Pixeldichte in dem Teil des Bildschirms reduziert, der die Kamera verdeckt, um mehr Licht durchzulassen. In der neuen Generation verwendet Oppo stattdessen kleinere Pixel, um die gleiche Schärfe von 400 ppi wie der Rest des OLED-Panels zu erhalten. Zudem hat man nach eigenen Aussagen, eine eigene KI-Engine mit sehr vielen Fotos trainiert, um genauere Korrekturen etwa für den Weißabgleich und HDR zu ermöglichen.

Laut Oppo, werden Nutzer so "fast keinen visuellen Unterschied zwischen dem Bereich unter der Kamera und dem Rest des Bildschirms während des täglichen Gebrauchs bemerken, was ein viel intensiveres visuelles Erlebnis schafft."

In Oppos Blogeintrag wird ein Foto gezeigt, welches mit Oppos neuem Prototypen erstellt wurde. Die Qualität ist nicht schlecht, aber ein finales Urteil lässt sich anhand dieses Fotos noch nicht treffen.

Wann das chinesische Unternehmen Oppo die neue Technologie in einem Smartphone erstmals einsetzen wird, hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. Der Hersteller ZTE ist Oppo dabei etwas voraus und hat schon ein Gerät mit Selfie-Kamera unter dem Bildschirm seit geraumer Zeit auf dem Markt - auch hier können wir in kommenden Generationen sicherlich Verbesserungen erwarten. Mehr zum ZTE-Smartphone lesen Sie hier: