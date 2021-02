Oppo Reno 4Z 5G + Kopfhörer und Tarif für 0 Euro effektiv

Dennis Steimels

Dieser Anbieter listet das Reno 4Z 5G inklusive Tarif, den Sie effektiv gratis erhalten. Hier finden Sie alle Details zum Schnäppchen.

Vergrößern Oppo Reno4 Z 5G mit Blau-Tarif © Oppo / Curved

Curved hat derzeit ein starkes Tarif-Bundle im Angebot . Dort gibt es das Oppo Reno 4Z 5G samt Bluetooth-Ohrhörer zusammen mit einem 7 GB LTE-Tarif von Blau.de, der Sie effektiv weniger als 0 Euro kostet! Denn einmalig zahlen Sie nur einen Euro und monatlich gerade mal 12,99 Euro. Das Smartphone und die Kopfhörer alleine kosten schon mehr als das Bundle, wodurch der Effektivpreis unter 0 Euro sinkt und der Tarif damit quasi gratis ist. So berechnen sich die Effektivkosten .

Oppo Reno 4Z 5G mit Kopfhörern 7 GB LTE für unter 0 Euro effektiv

Das sind die Bundle-Konditionen

Netz: O2

Tarif: Blau Allnet XL



Datenvolumen: 7 GB LTE (21,6 Mbit/s)



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 12,99 Euro

Einmalige Kosten: 1 Euro



Anschlussgebühr 0 Euro

Gratis: Bluetooth-Kopfhörer

Das Reno 4Z ist ein Mittelklasse-Smartphone, dessen Ausstattung überzeugt: Das Handy bietet einen 6,5 Zoll großen LCD mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixel. Im Gehäuse werkeln Mediateks Achtkern-Prozessor MT6873V, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 interner Speicher. Das Reno 4Z verfügt über insgesamt sechs Kameras. An der Front verbaut Oppo eine Dual-Kamera mit 16 Megapixeln sowie einen Tiefensensor mit zwei Megapixeln. An der Rückseite finden sich die Hauptkamera mit 48 Megapixeln, eine Ultraweitwinkellinse mit acht Megapixeln, ein Makro-Objektiv mit zwei Megapixeln und der obligatorische Tiefensensor. Der integrierte Akku hat eine Kapazität von 4.000 mAh.





Effektivkosten: Unter 0 Euro

Die einmaligen Kosten für das Bundle betragen 1 Euro. Der Anschlusspreis entfällt genau die wie Versandkosten. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 12,99 Euro. Die Gesamtkosten über die Laufzeit von 24 Monaten liegen also bei 311,76 Euro. Dass dieses Angebot sehr gut ist, beweist ein Blick in den Preisvergleich . Hier kostet das Gerät einmalig mindestens 295 Euro - abgesehen von einem Amazon Marketplace-Angebot.Die Bluetooth-In-Ears Oppo Enco W31, die Sie dazu erhalten, haben laut Preisvergleich einen Wert von 31 bis 75 Euro. Wobei die schwarze Farbvariante doppelt so teuer wie die weiße Version ist. Ziehen wir nun den Smartphone-Preis und den geringsten Headset-Preis ab, ergibt sich ein Monatlicher Effektivpreis von -0,59 Euro.