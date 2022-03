Oppo Find X5 Pro bei O2 mit Gratis-Zubehör im Wert von 406 Euro

Christoph Hoffmann

Wer jetzt eines der drei neuen Smartphones von Oppo bei O2 vorbestellt, erhält tolle Zubehörpakete mit dazu. Im Free M-Tarif von O2 sparen Sie zusätzlich und bezahlen bequem in Monatsraten.

Vergrößern Oppo Find X5 Pro © Oppo

Der Hersteller Oppo hat vor wenigen Tagen seine neue Find-X5-Serie vorgestellt und macht mit den in jeder Hinsicht interessanten Smartphones vor allem Samsung Konkurrenz. In ein schönes, wertiges Gehäuse packt Oppo einiges an Top-Hardware, die leistungsmäßig in der ersten Liga mitspielt. Mittlerweile ist es nicht mehr ungewöhnlich, dass Vorbesteller mit kostenlosen Zubehörbeigaben geködert werden – bei Oppo fallen diese besonders umfangreich aus.

Angebot: Oppo Find X5 Pro im Tarif O2 Free M + gratis Gift Box

Top-Smartphone: Oppo Find X5 Pro + Geschenk-Box

Das rund 1.300 Euro teure Spitzenmodell der neuen Serie kombiniert einen AMOLED-Bildschirm im 6,7-Zoll-Format (Auflösung: 3.216 x 1.440 Pixel), ein Dreifach-Kamerasystem, den Prozessor Qualcomm Snapdragon 8, 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher. Bei der Gift-Box zum Smartphone hat Oppo in die Vollen gegriffen: Mit dabei sind der Kopfhörer Enco X , die Smartwatch Watch Free , ein 50 Watt starker Wireless Charger sowie ein Gehäuse-Cover für das Smartphone aus Kevlar. Für alles zusammen gibt Oppo einen Listenpreis von 406 Euro an. Und das gibt es noch bis 04.04.22 gratis dazu geschenkt.



Oppo Find X5 Pro mit dem Tarif O2 Free M für 59,99 Euro monatlich

Vergrößern Als Zugabe zum Oppo Find X5 Pro im o2 Tarif für monatlich 59,99 Euro gibt es die Oppo Enco X Kopfhörer, die Oppo Watch Free, ein 50 Watt starker Wireless Charger sowie ein Gehäuse-Cover aus Kevlar.

Gute Mittelklasse: Oppo Find X5 + Geschenk-Box

Das Standardmodell für 999 Euro hat ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Display mit einer FHD-Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel. Angetrieben wird das Smartphone von einem Qualcomm Snapdragon 888. Dazu gibt es 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Top ist auch hier das Kamerasystem mit 50MP Hauptkamera, 50MP Ultraweitwinkelkamera und 13MP Telekamera. Die Gift-Box ist bis auf den Wireless Charger identisch zum Oppo Find X5 und hat einen Gegenwert von 327 Euro.

Oppo Find X5 mit dem Tarif O2 Free M für 49,99 Euro monatlich abschließen

Einsteiger-Smartphone: Oppo Find X5 Lite + Geschenk-Box

Mit seinem 6,43-Zoll-Display ist das Lite-Modell für 499 Euro nur unwesentlich kleiner als seinen beiden Geschwister. Beim Prozessor setzt Oppo auf den Mediatek Dimension 900. Ihm zur Seite stehen 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher. Abstriche muss man hingegen beim Kamerasystem machen: 64 MP Hauptkamera, 8 MP Weitwinkelkamera und 2 MP-Makrokamera – dazu gibt es eine Frontkamera mit 32 MP. In der Gift-Box gibt es die Kopfhörer Enco Free2 in Weiß, das Oppo Band sowie ein Smartphone-Cover für zusammen 177 Euro.

Oppo Find X5 Lite mit dem Tarif O2 Free M für 34,99 Euro monatlich abschließen