Oppo A53s mit 90-Hz-Display und LTE-Tarif für unter 5 Euro pro Monat

Dennis Steimels

Mit dem Oppo A53s bekommen Sie ein schickes Handy mit 90-Hertz-Bildschirm und riesigem Akku - dazu gibt es einen 5 GB LTE-Tarif für unter 5 Euro monatlich. Hier erfahren Sie alle Details zu diesem Schnäppchen.

Vergrößern Oppo A53s mit Blau-Tarif mit 5 GB LTE-Datenvolumen © Oppo

Wer ein starkes Smartphone mit Top-Features zu einem günstigen Preis sucht, der sollte unbedingt einen Blick auf das Oppo A53s werfen. Denn das Handy bietet unter anderem ein 90-Hertz-Display, das nicht mal die neuen iPhone-12-Modelle besitzen. Curved.de hat derzeit das Oppo A53s für einmalig nur 1 Euro im Angebot samt 5 GB LTE-Tarif, der effektiv unter 5 Euro monatlich kostet! So berechnen sich die Effektivkosten .

Hier geht's zum Angebot: Oppo A53s mit 5 GB LTE-Tarif für unter 5 Euro effektiv

Oppo A53s mit Tarif: Das sind die Konditionen

Netz: O2

Tarif: Blau Allnet L



Datenvolumen: 5 GB mit bis zu 21,6 Mbit/s LTE



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 11,99 Euro

Einmalige Gerätekosten: 1 Euro (+ Versand: 4,86 Euro)



Anschlussgebühr 0 Euro

Oppo ist ein chinesischer Smartphone-Hersteller, der ähnlich wie Vivo und Xiaomi und nach OnePlus auch auf dem deutschen Markt Gas gibt. Die Geräte bieten für vergleichsweise wenig Geld einen Top-Ausstattung. So hat das A53s ein 6,5 Zoll goßes Display mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz! Die Auflösung ist mit 720p aber niedrig. Auf der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera mit bis zu 13 Megapixel. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh, was sehr ordentlich ist und für eine lange Laufzeit spricht. Das Handy unterstützt 18 Watt Schnellladen. Unter der Haube arbeitet ein Octa-Core-Prozessor von Qualcomm, der Arbeitsspeicher bietet 4 GB und der interne Speicher ist 128 GB groß und per Micro-SD-Karte erweiterbar.







Hier geht's zum Angebot: Oppo A53s mit 5 GB LTE-Tarif für unter 5 Euro effektiv

Effektivkosten: Unter 5 Euro monatlich

Für das Smartphone Oppo A53s zahlen Sie einmalig 1 Euro + 4,86 Euro Versand. Der Anschlusspreis entfällt. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie für den 5-GB-Tarif 11,99 Euro. Die Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten betragen also 293,62 Euro. Dass dieses Angebot sehr gut ist, beweist ein Blick in den Preisvergleich . Hier kostet das Gerät einmalig mindestens 184 Euro. Wenn Sie entsprechend den Gerätepreis nun von den Gesamtkosten abziehen, zahlen Sie nur noch 109,62 Euro beziehungsweise 4,57 Euro pro Monat (Effektivpreis) für den Tarif.